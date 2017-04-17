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Илон Маск объявил о намерении жениться
18.04.2017 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Создатель автомобиля Tesla и космической программы Space X Илон Маск объявил о желании жениться на актрисе и бывшей супруге актера Джонни Деппа, передает
© REUTERS Suzanne Plunkett
О том, что 30-летняя Херд собирается выйти замуж за 45-летнего Маска сообщил отец актрисы Дэвид.
"Она хочет остепениться, создать семью", — сказал он.
А за плечами Маска уже два брака: с первой женой Джастиной он прожил восемь лет и расстался в 2008 году, со второй — Талулой Райли — был в браке с 2010 до 2016 года. Второй бракоразводный процесс у Илона был длительный.
От первого брака у Маска пятеро детей.
К слову, именно в связи с Эмбер два года назад разразился громкий скандал с именем Джонни Деппа. Тогда актриса обвинила супруга в домашнем насилии. В начале текущего года брак был расторгнут.
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Избранницей известного изобретателя стала бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд.
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