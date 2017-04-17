МИНСК, 18 апр — Sputnik. Предположив, что лучшего времени, чем апрель, для чтения в кофейне не найти, корреспонденты Sputnik принялись фотографировать едва ли не самое воодушевляющее, что можно найти в городе — людей с книгами. Среди них оказались даже школьники, которые рисовали стенгазету о нобелевском лауреате. Книг Светланы Алексиевич они еще не читали, но портреты молодой писательницы нашли, и аккуратно клеили их на ватман клеем-карандаш. Тишина разрушается только шумом кофе-машины.



© Sputnik / Виктор Толочко Что читаем: как быть со школьной программой по литературе

Вероника: не книги, а новости

"Изучаю европейское право, и мне всегда интересно почитать мировые новости или статьи о евроинтеграции. С классической книгой меня застать сложнее, чаще читаю статьи, которые позволяют быть в курсе происходящих в мире событий. Например, сейчас читала конспект с курсом по праву. В кофейни часто прихожу сделать задания перед парами или повторить какую-нибудь тему. Классическую литературу чаще читаю дома", — рассказала студентка Вероника.

Кирилл: читаю в пути, в метро

"Читал все предыдущие книги Роулинг, решил вернуться в тот мир. Прежде история мне нравилась, а сейчас — книга и книга. Часто читаю на улице — на работе времени не будет, так что приходится на ходу. Все книги так читаю — в пути, в метро, в кафе. Последняя книга, которая меня увлекала — известный роман "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд.



© Sputnik / Марина Серебрякова Минчанин Кирилл читает на ходу Джоан Роулинг

Александра и Дарья: газета про нобелевского лауреата

"Делаем стенгазету о Светлане Алексиевич. Место располагает к такой работе — здесь тихо. В школе скоро пройдет декада белорусского языка, и из писателей, которым хотели бы посвятить стенгазету, выбрали нобелевского лауреата. Мы решили, это самый выдающийся белорусский писатель. Правда, ни одной ее книги еще не прочли, пока что знакомимся с биографией. Вот ее детские фотографии: здесь она молодая, а вот тут уже повзрослела. Что больше всего впечатлило в биографии? Просто приятно, что белорусскому писателю дали премию такого уровня.



© Sputnik / Марина Серебрякова Школьницы готовят стенгазету о Светлане Алексиевич



© Sputnik / Марина Серебрякова Большинство минчан читают в кофейнях не книги, а свои смартфоны

Впрочем, как ни старался Sputnik найти в городе толпы читателей с книгами, большинство кофеен выглядело однообразно: