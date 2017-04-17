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Бомж зашел в общежитие бесплатно поесть и унес с собой кастрюли и вещи

18.04.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Немало поживился 37-летний безработный без определенного места жительства в одном из общежитий Могилева. Об этом пишет «СБ Беларусь сегодня».

— Идея заглянуть в общежитие у него родилась спонтанно. Незваный гость решил бесплатно пообедать на общей кухне, — рассказывает официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Затея не просто удалась: уходя, визитер прихватил с собой две кастрюли, две сковороды, три ножа и чесночницу. А на лестничной площадке второго этажа взял еще и вещи жильцов: плед, спортивные брюки, полотенце. Пострадавшие пропажу заметили быстро и тут же позвонили в милицию.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого вора неподалеку от места преступления — всего в ста метрах от общежития.

Сейчас детали этой истории изучают сотрудники Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета. Вору грозит лишение свободы вплоть до трех лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Визитер прихватил с собой две кастрюли, две сковороды, три ножа и чесночницу, а также плед, спортивные брюки, полотенце.

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