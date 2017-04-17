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На пересечении улиц Лермонтова и Виленской в Гродно появится сквер с бесплатным Wi-Fi

18.04.2017 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершить работы по благоустройству нового места отдыха планируется в субботу, 22 апреля. Помимо стандартных пешеходных дорожек, скамеек и клумб, в новом сквере будет и пункт бесплатного подключения к интернету, сообщает «Гродненская правда».


Раньше на месте сквера находилось старое техническое сооружение для охлаждения ЭВМ, которое иногда использовалось как городской фонтан. Осенью прошлого года его демонтировали. Было решено разбить здесь сквер. Работы ведут «Ремстройавтодор», «Гроднозеленстрой», «Горсвет» и другие. Планируют подключиться работники комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Как рассказал главный инженер КУП «Ремстройавтодор» Валерий Клыбик, в сквере проложат 1,2 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек. Кроме этого, будут разбиты клумбы, установлены скамейки. Планируется замена электроосвещения.


Проведен тендер на торговлю в сквере лакомствами и прохладительными напитками. Его выиграл индивидуальный предприниматель.

 
 
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Завершить работы по благоустройству нового места отдыха планируется в субботу, 22 апреля. Помимо стандартных пешеходных дорожек, скамеек и клумб, в ном сквере будет...

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