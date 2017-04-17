|
Более 1,5 тысяч долларов придется заплатить калинковичским браконьерам за рыбалку во время нереста
18.04.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Один озерный лещ по стоимости 5 килограммов отборной форели. Такую цену придется заплатить браконьерам из Калинковичей, которые рыбачили во время нереста посреди озера на резиновой лодке 50-метровой сетью из лески.
Всего поймали 15 килограммов лещей и карасей. За вред, причиненный окружающей среде, и выловленную рыбу им придется заплатить более полутора тысяч долларов. Кроме этого, в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую цену придется заплатить браконьерам из Калинковичей за 15 кг рыбы, выловленной во время нереста.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии