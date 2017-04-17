Один озерный лещ по стоимости 5 килограммов отборной форели. Такую цену придется заплатить браконьерам из Калинковичей, которые рыбачили во время нереста посреди озера на резиновой лодке 50-метровой сетью из лески.





Всего поймали 15 килограммов лещей и карасей. За вред, причиненный окружающей среде, и выловленную рыбу им придется заплатить более полутора тысяч долларов. Кроме этого, в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело.

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