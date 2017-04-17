МИНСК, 18 апр — Sputnik. Результат проверки милиции по поводу заявления столичного таксиста будет известен позже, сообщила во вторник минская пиарщица Александра Рогач.

Скандал с тарифом на услуги такси произошел в начале марта: минчанка Александра Рогач за небольшую поездку по Минску няни с ребенком была вынуждена заплатить 63 рубля. Об этой ситуации впоследствии написали многие СМИ, а пользователи соцсетей осудили таксиста за такую завышенную цену.

Как стало известно во вторник, таксист Стаховский на следующий день после инцидента написал на нее заявление в милицию за распространение клеветы. Сам таксист отказался комментировать Sputnik сложившуюся ситуацию. Сейчас милиция проводит проверку по факту его заявления.

"Результат проверки потом пришлют по почте", — отметила Sputnik минчанка.

Исходя из белорусского законодательства, таксист Стаховский, взявший такую сумму денег за поездку, был прав: тариф в его машине был указан, пусть и самым мелким шрифтов. Таким образом, юридических претензий быть к нему не может.

Впрочем, вскоре после скандала в соцсетях и СМИ таксист заявил, что попросту устраивал пиар-акцию и что он готов вернуть минчанке деньги за поездку, однако до сих пор они не встретились.