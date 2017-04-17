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Санатории Беларуси встретят Первомай при полной загрузке

18.04.2017 18:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Отдохнуть на природе и подлечиться. В санаториях Беларуси - наплыв туристов. На майские праздники путевки практически раскуплены преимущественно россиянами. Чем привлекают здравницы – смотрите в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Прогулки по набережной, хорошее питание и банные процедуры. Россиянка Татьяна Чкалова приезжает со своим сыном в белорусский санаторий во второй раз. Говорит, здесь уютно и тепло. В ее родном Архангельске до сих пор идет снег. «Здесь тишина, покой, красиво и тепло. Решили отдохнуть в Беларуси, она не так далеко от России», - поясняет свой выбор Татьяна Чкалова.

Не только за хорошей погодой приезжают в Беларусь. Главное - оздоровление. Минеральные ванны, лазеротерапия, светолечение и процедуры омоложения. Немаловажный вопрос - цена. В среднем за две недели проживания в белорусском санатории с полным комплексом услуг иностранный гость отдаст не более тысячи долларов.

Супруги Загладовы из Эстонии решили в этом году немного сэкономить. «Единственная проблема - долгая дорога, а так здесь дешевле, поэтому сюда и едут из Эстонии. Мы довольны», - говорит Мария Загладова из Нарвы.

80% иностранцев в белорусских санаториях - россияне. Представители западных турфирм планируют открыть лечебные туры в Беларусь. Но лучшая реклама отечественных здравниц - сарафанное радио.

«Если я отдохнул и мне понравилось, то дома я всем расскажу, где был. Есть старожилы, которые приезжают к нам по пять-шесть раз», - отмечает главный врач санатория Святослав Савицкий.

За прошлый год страна заработала на экспорте туруслуг 160 миллионов долларов. Поток иностранцев растет. В белорусские санатории едут не только за процедурами, но и за природой. Лесной воздух и озерная вода порой лечат не хуже, чем врачи. В Беларуси - более 100 санаториев и баз отдыха. Большинство из них действуют со времен Советского Союза.

 
 
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Свободных мест на лето в белорусских здравницах практически тоже не осталось. Люди едут за относительно недорогим лечением и прекрасной природой.

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