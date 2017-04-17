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Санатории Беларуси встретят Первомай при полной загрузке
18.04.2017 18:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Отдохнуть на природе и подлечиться. В санаториях Беларуси - наплыв туристов. На майские праздники путевки практически раскуплены преимущественно россиянами. Чем привлекают здравницы – смотрите в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Прогулки по набережной, хорошее питание и банные процедуры. Россиянка Татьяна Чкалова приезжает со своим сыном в белорусский санаторий во второй раз. Говорит, здесь уютно и тепло. В ее родном Архангельске до сих пор идет снег. «Здесь тишина, покой, красиво и тепло. Решили отдохнуть в Беларуси, она не так далеко от России», - поясняет свой выбор Татьяна Чкалова.
Не только за хорошей погодой приезжают в Беларусь.
Супруги Загладовы из Эстонии решили в этом году немного сэкономить. «Единственная проблема - долгая дорога, а так здесь дешевле, поэтому сюда и едут из Эстонии. Мы довольны», - говорит Мария Загладова из Нарвы.
80% иностранцев в белорусских санаториях - россияне. Представители западных турфирм планируют открыть лечебные туры в Беларусь. Но лучшая реклама отечественных здравниц - сарафанное радио.
За прошлый год страна заработала на экспорте туруслуг 160 миллионов долларов. Поток иностранцев растет. В белорусские санатории едут не только за процедурами, но и за природой. Лесной воздух и озерная вода порой лечат не хуже, чем врачи. В Беларуси - более 100 санаториев и
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Свободных мест на лето в белорусских здравницах практически тоже не осталось. Люди едут за относительно недорогим лечением и прекрасной природой.
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