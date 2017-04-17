18 лет Светлана живет в инвалидной коляске. Когда случилась трагедия, она, как и многие, оказавшиеся в похожем положении, ничего хорошего от жизни уже не ждала. Но внезапно в ее судьбе появился Леонид. И отвел в загс. Вопреки здравому смыслу, холодному расчету и уговорам родственников. Мужчина искренне недоумевает, чем его Света отличается от других? Всего лишь тем, что не ходит?





Они знакомы с самого детства, учились в одной школе, жили на соседних улицах.

— В классе седьмом впервые обратил на нее внимание. У меня с ее младшим братом возник конфликт. И Света на правах старшей пришла его защищать. Увидел ее и подумал — какая красивая девочка, — вспоминает события 25-летней давности Леонид. — Но я был младше на год, и внимания она тогда на меня никакого не обращала. Конечно, о своих чувствах я никому не рассказывал. А потом жизнь нас и вовсе развела.

После окончания школы Леонид ушел в армию. А Света вышла замуж, родила сына и была счастлива. Но в один день все изменилось.

— Удар был такой силы, что нас всех выбросило из автомобиля. У друзей были рваные раны и переломы конечностей. Муж погиб на месте. У меня — оскольчатый перелом позвоночника с вывихом. Очевидцы потом рассказывали, что сразу после ДТП я карабкалась по траве вверх, пыталась выбраться из оврага на дорогу. Врачи удивлялись, как я с такими травмами вообще могла двигаться, но это был шок. Сама я ничего этого не помню, помню только, как до всего произошедшего мы отдыхали на озере, — рассказывает Света.

Потом были три недели в реанимации, и месяцы в травматологии, мокрые от слез больничные подушки, вопросы «за что?», упреки и морфин, который помогал не сойти с ума.

— В какой-то момент появились совсем плохие мысли. Тогда бабушка пришла ко мне и сказала: «Света, у тебя ребенок! (сыну на тот момент было 3 годика), подумай, как ему без тебя в жизни будет. После этого жалость к себе у меня как рукой сняло.





Полгода жить приходилось лежа. При этом ноги, вспоминает Светлана, то — будто кипятком ошпаривали, то их било током, то придавливало многотонной плитой.

Наконец, после нескольких операций, врачи разрешили своей пациентке сесть.

— Всему приходилось учиться заново, было ощущение, что ты на воздушном шарике, который все время норовит из-под тебя выскользнуть, — смеется Света. — Но я тогда была так счастлива, что пробовала снова и снова, а когда научилась, то готова даже была спать сидя.





Постепенно Светлана перестала мечтать о том, что когда-то пойдет, обвинять судьбу в несправедливости и жизнь потекла своим чередом. Научилась обслуживать себя, запретила маме увольняться с работы, все домашние дела делала сама. Сына забрала к себе и оформила над ним опекунство мать погибшего мужа, за что Светлана очень благодарна женщине, ведь тогда она бы с ним не справилась.

— Она воспитала отличного парня. Все, что в нем хорошего, — это от нее, — характеризует одновременно и сына, и его бабушку Света.





Как-то брат привел в дом приятеля. «А я тебя помню, — выпалила она. Это был тот самый, только возмужавший, Ленька из седьмого класса.

— Не скрою, у меня от увиденного случился шок. Но он как-то быстро прошел, и я потом уже не думал о том, что Света на коляске и больше я ее уже никуда не отпускал. Точнее — сам не уходил. На следующий день сразу после работы пришел к ней. И через день тоже…

— Даа. Я такого никогда не видела. Каждый день как по расписанию приходил, — улыбается Светлана. — А потом предложил мне замуж. Конечно, я не согласилась. Я была уже взрослая тридцатилетняя, понимающая жизнь. Поэтому постоянно ему твердила — надо смотреть трезво на вещи. Любовь любовью, но потом ведь с этим придется как-то жить. Он ругался. Почему ты за меня решаешь?





— Я с работы и — сразу к Свете. До четырех утра у нее. Потом — домой, час поспал — и на работу. И так почти год. А она каждый раз мне твердила: подумай. Да о чем тут думать?

— Ну, знаете, не каждый бы решился…

— Я, правда, не понимаю, почему многие считают человека в коляске обузой. Ну какая Света обуза? Видели бы вы, как она в теннис рубится на республиканских сборах. И в шашках ей нет равных. Постоянно первые места, — и Леонид исчезает в другой комнате. А через минуту в его руках звенят многочисленные медали. — У меня, к примеру, нет ни одной такой.





— Вы не поверите, — продолжает Леонид, — Но у меня только одна домашняя обязанность — утром, когда ухожу на работу, придвигать коляску поближе к матрасу, на котором спит Светлана. Все остальное она делает сама. Готовит, убирает… Единственное — ругаюсь, чтобы фартук надевать не забывала. Масло со сковороды на ноги брызгает, а она ведь боли не чувствует, потом остаются ожоги, которые долго не заживают. Ну ничего, скоро переедем в новую квартиру, я там оборудовал кухню так, чтобы Свете было удобно.





О своем личном они редко рассказывают посторонним. Счастье любит тишину. Но жесты и взгляды никуда не спрячешь. Кажется, что у этой пары совсем нет проблем.

Но это не так. По-прежнему Светлану мучают сильные боли в ногах, но самое страшное — спастика. Это когда все тело сковывает судорога, с которой нет никакой силы справиться. Но Света об этом говорить не любит даже с мужем.





— Что толку жаловаться? Болеть же от этого не перестанет. Давайте лучше лишний раз о безбарьерной среде в нашем городе напомним, потому что она никуда не годится. Самостоятельно колясочнику выбраться из дома просто нереально. У нас в подъезде пандус сделали, но он настолько неудобный, что Лёне проще спустить коляску со мной по ступенькам или на руках. И таких примеров у нас — через каждый метр.



