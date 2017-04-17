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"Усё будзе добра!". В Могилеве появились позитивные знаки

18.04.2017 19:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве появились позитивные знаки. Новый для Беларуси проект реализовали выпускники школы городских инициатив «Теплица». Шесть круглых знаков желтого цвета с жизнеутверждающими надписями и изображениями развесили в людных и живописных местах города.


Школу «Теплица» второй год подряд организовывает Центр городских инициатив. Благодаря проектам первых выпускников, город уже стал ярче. Новый выпуск — в процессе реализации своих задумок. И размещение позитивных знаков — одна из них.


— Подобное есть в Европе — наши ребята позаимствовали хорошую идею. Однако в городах Беларуси таких знаков нет, так что Могилев — первопроходец, — рассказал TUT.BY руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Здорово, что городские власти, ГАИ горячо поддержали идею.


— Госавтоинспекция предлагала сделать даже целую серию тематических знаков, последовательно связанных между собой. Была очень интересная дискуссия, — рассказала один из авторов проекта «Позитивные знаки» Ирина Рогова.


Знаки разместили на остановке у Белорусско-Российского университета, Театра кукол, железнодорожного вокзала, на набережной Днепра и реки Дубровенка.


Организаторы проекта уверены, что яркие знаки будут поднимать горожанам и гостям Могилева настроение даже в хмурые и ненастные дни.


На очереди — воплощение в жизнь еще двух проектов выпускников «Теплицы»: стихи на стенах и танцы по следам на асфальте.


 
Теги: Могилев
 
 
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Проект воплотили в жизнь неравнодушные могилевчане.

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