В Могилеве появились позитивные знаки. Новый для Беларуси проект реализовали выпускники школы городских инициатив «Теплица». Шесть круглых знаков желтого цвета с жизнеутверждающими надписями и изображениями развесили в людных и живописных местах города.





Школу «Теплица» второй год подряд организовывает Центр городских инициатив. Благодаря проектам первых выпускников, город уже стал ярче . Новый выпуск — в процессе реализации своих задумок. И размещение позитивных знаков — одна из них.





— Подобное есть в Европе — наши ребята позаимствовали хорошую идею. Однако в городах Беларуси таких знаков нет, так что Могилев — первопроходец, — рассказал TUT.BY руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов. — Здорово, что городские власти, ГАИ горячо поддержали идею.





— Госавтоинспекция предлагала сделать даже целую серию тематических знаков, последовательно связанных между собой. Была очень интересная дискуссия, — рассказала один из авторов проекта «Позитивные знаки» Ирина Рогова.





Знаки разместили на остановке у Белорусско-Российского университета, Театра кукол, железнодорожного вокзала, на набережной Днепра и реки Дубровенка.





Организаторы проекта уверены, что яркие знаки будут поднимать горожанам и гостям Могилева настроение даже в хмурые и ненастные дни.





На очереди — воплощение в жизнь еще двух проектов выпускников «Теплицы»: стихи на стенах и танцы по следам на асфальте.







