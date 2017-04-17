Международный валютный фонд пересмотрел в лучшую сторону оценки и прогнозы экономического развития стран СНГ, передает ТАСС .

Эксперты МВФ ожидают в странах Содружества экономического роста на 1,7% в 2017 году и на 2,1% в 2018 году. Рост за 2016 год оценивается в 0,3%. Тогда как в октябре прошлого года за 2016 год ожидался не рост, а спад на 0,3%, а на 2017 год прогнозировался рост ВВП на 1,4%.