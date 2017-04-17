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МВФ прогнозирует экономический рост стран СНГ

18.04.2017 18:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Международный валютный фонд пересмотрел в лучшую сторону оценки и прогнозы экономического развития стран СНГ, передает ТАСС.

Эксперты МВФ ожидают в странах Содружества экономического роста на 1,7% в 2017 году и на 2,1% в 2018 году. Рост за 2016 год оценивается в 0,3%. Тогда как в октябре прошлого года за 2016 год ожидался не рост, а спад на 0,3%, а на 2017 год прогнозировался рост ВВП на 1,4%.

Лидеры по прогнозируемым темпам роста экономики за 2017 и 2018 годы – Туркменистан (6,5% и 6,3% соответственно) и Узбекистан (по 6%). Далее следуют Казахстан (2,5% и 3,4%) и Россия (по 1,4%). Азербайджану МВФ обещает в текущем году спад на 1%, а в следующем – рост на 2%.

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Прогнозные оценки роста экономик стран Содружества в новом докладе МВФ выглядят значительно лучше, чем в октябре прошлого года.

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