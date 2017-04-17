С этого года на МТЗ запустили промышленный туризм. Одними из первых на завод приехали эстонцы. Что показывают туристам, сколько стоят такие экскурсии и какие впечатления у иностранцев — в материале TUT.BY.





На экскурсию в Минск приехали 23 эстонца из разных городов. Большинство из них пенсионеры и бывшие фермеры. Они были здесь в 1971 году и проходили 4 недели практики, когда учились в сельскохозяйственной академии. Некоторые взяли с собой жен или родственников. Основными точками, где экскурсия останавливается, стали 2 цеха — механический и сборки тракторов. Их выбрали в связи с правовой безопасностью и на основании опросов. Как выяснилось, людям интересно посмотреть конвейер и передовое производство.

Мы встречаемся в холле проходной, где всем гостям выдают список правил, с которым надо ознакомиться и расписаться в журнале до того, как мы пройдем на территорию завода. Также туристы получают бейджи и радиогарнитуры, чтобы слушать гида Сергея Сидоровича. В шумном городке завода техника спасает не раз. Кстати, гид может провести экскурсию на 4 языках — русском, английском, испанском, немецком. Говорят, что на заводе не составит труда подготовить и экскурсию на других распространенных языках, если об этом укажут заранее.





Первым делом мы выходим за проходную и попадаем на центральную улицу МТЗ. Экскурсовод рассказывает немного об истории завода и его нынешнем устройстве. МТЗ занимает площадь около150 гектар. На предприятии работает примерно 17 тысяч человек. На территории есть свой медпункт, столовые, работает радио.

Гид рассказывает также, в каком году и какая модель выходила, как предыдущий трактор отличается от нового и показывает изображения на листах А4.





После экскурса в историю гостей ведут в механический цех. В 2012 году здесь провели модернизацию и установили современные станки. Тут туристам показывают, как собирают детали для тракторов. Заметно, что к экскурсии готовились: все модели шестерен подписаны на маленьких чистых листах и вставлены в стеллажи. Иногда к заинтересованным эстонцам подходят рабочие и объясняют, что и как устроено.

«Тут современное оборудование. Всеми движениями, всеми процессами — разогрев, подача газа — руководит компьютер», — говорит рабочий завода гостю и ведет его рассматривать детали.

















Один из туристов и сам подходит к симпатичной девушке в спецовке МТЗ и в шутку проверяет бицепс у рабочей. «Очень сильные девушки! Россия, Украина — это все на вас стоит, потому что вы сильные!», — говорит он и уходит.

Когда гид показывает завершающие моменты технического контроля, один из эстонцев подходит к нему и просит рассказывать не так подробно, чтобы и девушки в компании не заскучали, а группа успела уложиться в запланированное время на экскурсию.

«Все очень хорошо. Все, что хотели узнать — мы получили, нас все ясно объяснили. Видно, как здесь техника развивалась с того момента, как мы тут были на практике», — говорит выходя из цеха 67-летний Михкель. Сейчас пенсионер занимается перевозками, но в студенчестве он тоже учился в сельскохозяйственной академии и работал здесь месяц. Турист говорит, что в Эстонии подобных крупных предприятий нет, поэтому посмотреть на производство интересно.

«Мы приехали сюда, чтобы получить глоток ностальгии», — дополняет эстонец.





Далее мы идем в цех сборки тракторов. Тут тихо, производство стоит: с 11.00 до 11.30 у рабочих обед. Поэтому туристам разрешают все рассмотреть детально. Гости, увидев кабины, крупные детали и почти собранные тракторы, достают телефоны и фотографируются. Здесь эстонцам рассказывают про два конвейера, которые работают одновременно и о том, что на заводе производят 100 моделей 200 комплектаций. Говорят, что один трактор собирают за 3,5 часа. Отсюда он выходит полностью готовый на обкатку, после чего будет готов к эксплуатации.





Когда экскурсовод говорит, что здесь работает 150 женщин к нам обращается тот же эстонец, которого привлекла рабочая в механическом цеху. «Видишь, я не зря сказал, что девушки у вас сильные! Их работает 150! Ты представляешь! А мужчины не могут», — говорит он.

На самом деле могут. Специалист подсказывает туристам, что в цеху сборки тракторов всего работает 600 человек.

Среди пенсионеров среди туристов замечаем молодую маму с дочкой.

«Очень интересно, я никогда не была на таком производстве. Дочке тоже интересно. Если мужчины объясняют, что это такое — все понятно. У нас в семье все мужики с техникой работают — это наш мир», — говорит Катари, которой посоветовала сюда приехать бабушка: она тоже работала на МТЗ 40 лет назад.





Самому старшему участнику экскурсии 71 год. Его зовут Рэйн. На подобных крупных производствах он бывал и в других странах. Рэйн 25 лет проработал в Минсельхозе, поэтому в технике разбирается.

«Мне кажется, с 90-х годов эти машины очень мало изменились», — уверенно говорит Рэйн. Он сам 20 лет назад купил трактор Belarus 82 для себя.

— Я купил тогда совсем новый трактор. В то время я сельским хозяйством занимался. Сейчас мало работы — 50−60 часов в году. Но не стоит продавать его: за такую старую машину никто ничего не даст, а для малой работы он пойдет. Для простых работ — это хороший трактор.





Мы выходим с Рэйном из корпуса, а на улице из динамиков по местному радио играет «Чумачечяя весна». Пенсионер идет медленно: все-таки немного подустал пока мы ходили между корпусами. Группа отрывается вперед, а эстонец оценивает экскурсию.

— Человека с улицы такое производство не впечатлит, а так как вся группа понимает, как устроена и как работает сельскохозяйственная техника, тут нам было интересно и мы получили ответы на вопросы.





Одна из финальных экспозиций — у выхода на проходной. Тут выставлены тракторы завода — от мотоблока за 1000 долларов до гиганта Belarus 3522 за 350 тысяч. После слов о том, что можно залезть в кабину, попробовать порулить и пофотографироваться, экскурсовода уже почти никто не слушает.





Последним делом мы проходим в парк, который облагородили к 70-летию завода. Здесь установили площадку для скейтбординга, скамьи, песочницу, качели и горку в виде трактора. «Тут можно ждать свою вторую половинку с детьми», — говорит экскурсовод.

В этом же сквере на пьедестале возвышается первый трактор завода, его здесь ласково называют «первенцем» — МТЗ-2. Около парка есть ресторан, а рядом с ним в соседнем здании скоро появится музей с сувенирной лавкой. Туда эстонцы уже отказываются идти. Говорят, нет времени, угощают экскурсовода презентом из Таллина и уезжают дальше путешествовать по Беларуси.





Каких-то редких и удивительных фактов почти за два часа экскурсии мы не услышали. Но, как заметили не раз эстонцы, для людей, которые что-то понимают в производстве посмотреть на внутреннюю «кухню» будет очень интересно.

Стоимость экскурсии по заводу для иностранцев — 9 рублей с человека. Белорусы могут посмотреть завод за 5 рублей, а детей старше 12 лет пустят по льготному билету за 2,5 рубля. Записаться нужно заранее. Количество ограничивают до 30 человек. О подробностях расскажут больше по телефону +375 17 246 69 39.



