В период с 18 по 22 апреля в рамках Договора по открытому небу представитель Вооруженных Сил Республики Беларусь принимает участие в проведении наблюдательного полета группы государств‑участников Республики Беларусь и Российской Федерации над территорией Французской Республики на российском самолете наблюдения Ан‑30Б.

Целью наблюдательного полета является осуществление контроля военной деятельности на территории наблюдаемого государства.

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В период с 17 по 21 апреля инспекционная группа Республики Беларусь в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе проводит на территории ФРГ инспекции воинских частей вооруженных сил Великобритании и ФРГ, являющихся объектами контроля.

Данные мероприятия направлены на проверку соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному количеству.