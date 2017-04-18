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Борьба с терроризмом: совершенствуя законодательство

18.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Белорусские депутаты сегодня на заседании планируют рассмотреть восемь вопросов, в том числе поправки в некоторые законы по вопросам борьбы с терроризмом (первое чтение).

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть дополнения и изменения в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также поправки в закон о физической культуре и спорте, внесение дополнений в Гражданский процессуальный кодекс и поправок в Гражданский кодекс.

Также перечнем вопросов предусмотрена ратификация нескольких международных документов. Это Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (от 8 сентября 2015 года), Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Беларуси и Пакистана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы от 23 июня 2004 года. Еще одна ратификация касается Соглашения между правительствами Беларуси и Специального административного района Гонконг КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

БЕЛТА

 
 
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Белорусские депутаты сегодня на заседании планируют рассмотреть восемь вопросов, в том числе поправки...

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