На базе 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходит подготовка разведывательных отделений Северо-Западного и Западного оперативных командований для участия в международном конкурсе разведывательных подразделений «Отличники войсковой разведки», который будет проходить в рамках «АрМИ‑2017». Наш корреспондент отправился на полигон Чепелево, чтобы увидеть, как специалисты в погонах шлифуют свое мастерство, демонстрируют силу, ловкость и выносливость.





…На полигон я приехал с самого утра, чтобы успеть побывать на всех учебных точках. Меня встретил тренер команды 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад гвардии лейтенант Денис П., и мы отправились к группе разведчиков, которые готовились к выполнению упражнений стрельб.

Недалеко от них несколько бойцов с сосредоточенными лицами шпиговали мишень метательными ножами. Один из разведчиков почему-то держал в руках малую пехотную лопатку.

— Здорово, орлы! — поприветствовал парней я. — Развлекаетесь?

— Почему же? — возразил мне тренер. — Нам сейчас не до развлечений. Здесь у нас отрабатывается поражение мишени метательными ножами.

Словно предвидев мой вопрос о лопате, он продолжил:

— И пехотная лопатка тоже может быть использована как оружие. Поэтому одним из элементов «тропы разведчика» является поражение мишени пехотной лопаткой.

— Хотите попробовать? — протягивая мне метательный нож, предлагает гвардии младший сержант Александр Косинец. — Наука нехитрая, но несколько тонкостей учитывать нужно. Во‑первых, необходимо найти центр тяжести ножа, побалансировав им на указательном пальце. Возьмитесь точно за найденную точку указательным и большим пальцами. Кончиками остальных прижмите лезвие к ладони, расположив его на линии жизни по направлению к себе. Проще говоря, не сжимайте нож изо всех сил. Держите его так, как будто стараетесь не выпустить из ладони воробья. Лезвие должно свободно проходить между пальцами.

Встаньте от цели на расстоянии не меньше трех и не больше четырех метров. Брошенный с этой точки нож, сделав пол-оборота, обязательно подлетит к мишени именно острием вперед (говорят, в этом как-то замешана физика «Динамика вращающихся тел». — Авт.). Экспериментируя в дальнейшем с дальностью броска, помните: если мишень меньше трех метров, держите нож чуть ближе к острию. Если расстояние больше четырех метров — передвиньте захват ближе к рукоятке. А теперь резкий и уверенный бросок!..









…И нож, совершив пол­оборота, с глухим звуком вонзился почти в центр мишени.

Я тоже решил попробовать. Ни с первого, ни со второго раза у меня ничего не получилось. От броска пехотной лопатки вежливо отказался.

После неудачного броска нож отскакивает от цели с той же скоростью, что и летит к ней, а вот успеешь ли отскочить ты — еще вопрос… Поэтому главное правило: затупи лезвие, а само острие оставь острым. В дерево нож все равно вопьется, а в тебя — уже вряд ли.

— Денис, а зачем разведчику уметь метать ножи и малую пехотную лопатку, ведь у парней есть огнестрельное оружие? — обратился я к тренеру.

— Автомат Калашникова или СВД — это, конечно, хорошо, но что будете делать, когда необходимо, к примеру, бесшумно снять часового? — улыбнулся офицер. — То-то же… На помощь придут метательные ножи, а если необходимо — и малые пехотные лопатки.

* * *

После мастер-класса по метанию ножей мы отправились на стрельбище. Там разведчики поражали уже другие мишени. Острота зрения, способность метко поражать цели и скорость реакции — их основной конек и залог успеха на соревнованиях.

— В команде десять человек, — пояснил мне Денис. — Каждый из них должен уметь поражать цели из своего оружия. Семеро стреляют из АКС (командир отделения, старший разведчик, механик-водитель, разведчик-сапер, радиотелеграфист, разведчик-санитар, разведчик). Разведчик-снайпер — из СВД, разведчик-пулеметчик и разведчик-гранатометчик — из ПКМ и гранатомета соответственно.

Руководитель стрельб провел инструктаж по требованиям техники безопасности и порядку выполнения индивидуальных упражнений стрельб. Звучит команда: «К бою!». Стреляющие мигом заняли свои огневые позиции.

Изготовившись к стрельбе, зарядив оружие и поставив его на предохранители, словно ноты на нотном стане, разведчики поочередно выкрикивают доклад: «К бою готов!». А в глазах — азарт и желание побыстрее услышать команду: «Огонь!».

Вот она, долгожданная команда… Короткими перебежками ринулись «в бой» бойцы.

И в мгновение ока безмятежная тишина полигона разрывается в клочья какофонией выстрелов. Грохот неимоверный!.. Спустя несколько секунд воздух везде и всюду пропитывается запахом пороха. И ложатся мишени одна за другой. Появления многих из них я даже заметить не успеваю.











Кажется, не прошло и минуты с начала стрельбы, как стрельбище снова погружается в тишину и спокойствие. В воздухе растворяются последние пороховые дымы…

— Стрельбу закончил… Стрельбу закончил… — доносится от каждого стрелка.

— Все положил! — с улыбкой говорит сам себе возвращающийся удовлетворенный своим успехом боец.

* * *

…Ближе к обеду мы отправились на «тропу разведчика». Небольшое деревянное сооружение имитирует вертолет.

Первый элемент «тропы» из двадцати трех — десантирование. Спрыгнув на землю и подняв клубы пыли, бойцы занимают круговую оборону. По команде отделенного головной дозор, а затем ядро и тыловой дозор отправляются к следующему препятствию.

— «Тропа разведчика» включает в себя двадцать три элемента, — поясняет офицер. — Дощатый забор, кирпичная стенка, полуразрушенный фасад двухэтажного здания, перекрытый участок хода сообщения, проволочное заграждение, «ежи» с колючей проволокой, проволочный забор под током… В общем, скучать не придется. Но чтобы успешно пройти «тропу», необходимо обладать не только силой, но и выносливостью. Кроме того, у каждой команды есть определенные секреты и приемы для того, чтобы максимально быстро преодолеть каждое препятствие. У нас такие тоже имеются. Сейчас продемонстрируем…

На какие только ухищрения не пойдет разведчик, чтобы только побыстрее преодолеть препятствие!.. В ход идет не только сила и выносливость, но и смекалка.

Перепрыгнув траншею, парни с помощью противовеса (в качестве противовеса использовали одного из бойцов) преодолели стенку высотой пять метров. А после преодоления проволочной сети на высоких кельях их ждал тот самый «часовой», которого необходимо было «уничтожить» броском ножа из положения с колена. Стоит ли говорить, что гвардии младший сержант Александр Косинец с первого броска «снял» противника?

У каждого бойца в отделении своя задача. Например, разведчик-сапер, применяя имитационные средства, должен осуществить подрыв участка железной дороги, который является также элементом «тропы». Примечательно, что очередное препятствие отделение преодолевает только после применения имитационных средств. Так что, по сути, от сапера может зависеть успех всей команды.

Сапер-разведчик гвардии младший сержант Александр Карпов не подвел — команда успешно преодолела участок железной дороги и отправилась ко рву с водой и качающемуся бревну. Вот тут было интересно!.. Проявляя чудеса эквилибристики, гвардии ефрейтор Роман Соболев перенес «раненого» на другой берег после оказания ему первой медицинской помощи.

На финише разведчик-радиотелефонист развернул радиостанцию, а командир отделения начал передавать содержание телефонных переговоров «противника». «Тропа разведчика» пройдена успешно!

…И донельзя уставшие разведчики рухнули на землю. Отдышавшись, один из них (тот, что тащил «раненого») заметил:

— «Тропа разведчика» лучше любого абонемента в фитнес-центр — и похудеть, и подкачаться можно…

* * *

На второй день моего нахождения на Чепелево полигон укутало легким туманом, который вскоре сменился мелким холодным дождем. Но для разведчиков и их подготовки к соревнованиям, как оказалось, ненастная погода не помеха. Вооружившись азимутальной карточкой и компасом, они отправились на выполнение очередного этапа соревнований — движение по азимутам. Причем не просто пошли искать контрольные точки. Побежали!..

— Движение по азимутам осуществляется бегом, — пояснил Денис. — Команде выдается азимутальная карточка, на которой указаны азимуты, расстояние до контрольных точек и примерное количество пар шагов до них. На контрольных точках находятся примечательные объекты. На них — условные знаки, которые необходимо зафиксировать. Группа выдвигается и в кратчайшие сроки должна преодолеть дистанцию более 10 километров. Слонимщина для наших парней — местность новая, поэтому при движении по азимутам можно легко проверить уровень их подготовки.

Чуть более часа потребовалось разведчикам, чтобы вернуться обратно, совершив небольшой променад по окрестностям Чепелево. Но зато в азимутальной карточке были зафиксированы все пять условных знаков. Задание выполнено!..

Уже спустя несколько часов они были на занятиях в плавательном бассейне: один из этапов на соревнованиях — преодоление водной преграды.

Как отметил гвардии лейтенант Денис П., есть одна особенность во время преодоления этой преграды — работают в основном только ноги:

— Бойцы в бассейне тренируются плавать, используя только ноги. Одним из элементов соревнований является преодоление водной преграды. Во время переплыва водоема их руки находятся поверх рюкзаков, где будет расположено личное оружие, чтобы в случае внезапного появления противника можно было вести огонь… Поэтому лучшей подготовкой к этому элементу служат занятия в бассейне.

Отмечу: в план подготовки к соревнованиям «Отличники войсковой разведки», входит также совершение марш-бросков на дистанции 3, 5 и 10 километров, отработка нормативов по медицинской подготовке и РХБ защите, вождению боевых машин. Уже в мае на полигоне Чепелево пройдут соревнования, по результатам которых из лучших разведчиков СЗОК и ЗОК будет сформирована сборная команда, которая будет представлять Вооруженные Силы Республики Беларусь в Новосибирске.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора