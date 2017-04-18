Боевые машины пехоты стремительно выдвигались на огневые рубежи, мотострелки быстро занимали окопы и метко поражали цели. Мастерски работала артиллерия, уверенно вели огонь штатным снарядом танковые экипажи… Так динамично развивалась обстановка на тактическом поле во время батальонного тактического учения с боевой стрельбой отдельного гвардейского механизированного батальона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, которое прошло на минувшей неделе на Гожском полигоне.

Как рассказал командир соединения гвардии полковник Вадим Суров, в ходе этого ответственного мероприятия боевой подготовки, которым завершился этап слаживания батальона, гвардейцы на совесть отработали вопросы ведения специальных войсковых действий.

По легенде, крупное незаконное вооруженное формирование начало продвижение к важным объектам инфраструктуры региона. Путь ему преградили силы отдельного гвардейского механизированного батальона. Один из мотострелковых взводов занял блокпост на дороге, ведущей к соседнему населенному пункту. К нему попыталось пройти условное бандформирование, но наткнулось на хорошо организованную и стойкую оборону.



