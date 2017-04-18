Недавно завершился полевой выход инженерно-саперного батальона 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. На Гожском полигоне с личным составом прошли занятия по тактико-специальной подготовке, фортификации и маскировке.

В ходе ратной учебы военнослужащие отрабатывали вопросы инженерного обеспечения боя: учились оборудованию окопов для БМП‑2, наблюдательного пункта, других фортификационных сооружений. Занятия с личным составом проводили опытные офицеры — заместитель командира батальона по вооружению капитан Вячеслав Будейко, командир инженерно-саперной роты старший лейтенант Виктор Соломевич, командир инженерно-дорожной роты лейтенант Денис Беляк… А венцом ратной учебы в поле стало контрольное занятие по тактико-специальной подготовке.

Достойно проявил себя в дни полевого выхода водитель-экскаваторщик рядовой Александр Довгайло. После призыва этот военно­служащий прошел подготовку в учебном подразделении в 30‑й отдельной железнодорожной бригаде, успешно освоил военную специальность.

— Для меня это первый полевой выход, — рассказал Александр. — Было интересно, к тому же я получил хорошую практику работы на экскаваторе ЭОВ‑4421, выполняя задачу по отрывке окопов.

На полигоне старательно трудились также оператор гусеничного минного заградителя ГМЗ‑3 рядовой Денис Овчинник, водитель-электрик рядовой Максим Смурага, многие другие военнослужащие. Им понравились ночные занятия по тактико-специальной подготовке: устанавливали минные поля вручную по минному шнуру.