В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается призыв юношей на срочную военную службу и службу в резерве. Большинство парней стараются заранее узнать о том, как нужно готовиться к отправке в армейскую жизнь. Корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» побывал в военном комиссариате города Минска и побеседовал с заместителем начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата подполковником Денисом Иваненко.



— Денис Николаевич, какие документы нужно брать призывникам на сборный пункт, а какие необязательно?

— Не стоит брать паспорт. Лучше всего оставить его дома, так как призывникам выдают военные билеты. Тем более что у каждого есть личное дело, где собрана вся нужная информация.

Те граждане, которые в будущем будут служить водителями, должны иметь при себе водительское удостоверение, талон к нему и медицинскую справку. Без этих документов ни один военнослужащий не будет допущен к управлению транспортными средствами. Бывает, что парни из-за волнения забывают их… Однако это не повод расстраиваться. Родители смогут привезти документы, когда новобранцы будут приносить Военную присягу.

— Сколько с собой нужно брать денег?

— Брать с собой крупную сумму нет смысла. Когда призывники приедут в воинскую часть, их накормят, сводят в солдатскую баню, выдадут военную форму, проведут медицинский осмотр. Во время военной службы им будут ежемесячно выплачивать денежное довольствие. А на первое время можно взять немного денег, но только для того, чтобы в свободное время купить сладостей и при необходимости предметы личной гигиены.

— Как нужно одеваться?

— Лучше всего, если будет обычная недорогая одежда. Изысканность, модность вещей оценить будет некому… Ведь в воинских частях «гражданку» сдают на хранение старшинам рот, которые потом передадут одежду родственникам новобранцев. В увольнение солдаты и сержанты ходят только в военной форме.

— Какие продукты разрешено брать с собой?

— Конечно же, любая мать заботится о своем сыне. Но основательно запасаться продуктами не стоит.

Рекомендую взять питание на сутки. На отправке до обеда юноши будут находиться в военкоматах, а после торжественной части уедут с представителями воинских частей. Поэтому хорошо, если у них будут бутерброды. Время прибытия в пункт постоянной дислокации у всех разное: одни приедут только к ужину, а другие к завтраку (все зависит от того, в каком гарнизоне будет служить призывник). Уверен, в дороге ребятам захочется немного перекусить.

— Какие вещи запрещено иметь при себе на сборном пункте?

— На сборном пункте запрещено находиться с колюще-режущими предметами, алкогольными и слабоалкогольными напитками, психотропными веществами. Не рекомендуется брать с собой ценные вещи и украшения.

Как и в воинских частях, на территории военных комиссариатов запрещено пользоваться мобильными телефонами. Они будут временно сдаваться дежурному по военному комиссариату.

— Без чего призывнику не обойтись во время освоения курса начальной военной подготовки?

— В военкоматах каждому призывнику выдается список, где отражен перечень вещей, необходимых новобранцам, убывающим на курс начальной военной подготовки. Также можно в магазине ателье «Дом военной одежды» купить «сумку призывника», где уже есть все полезные и необходимые предметы для первых дней службы: обложка для военного билета, тетрадь, блокнот и конверты, письменные и туалетные принадлежности, крем и щетка для обуви, пластырь… Такой комплект избавит ребят и их родителей от забот, связанных со сборами, поиском и покупкой всего необходимого. По стоимости сумма выйдет такая же, если бы вещи покупались отдельно.

— Какие причины являются уважительными в случае неявки по повестке?

— Уважительными причинами для призывника может стать увечье или заболевание, связанное с утратой трудоспособности гражданина, тяжелое состояние здоровья близких родственников, похороны, препятствия или иные жизненные обстоятельства, не зависящие от воли гражданина (дорожная авария, оказание помощи пострадавшему и другое). Если такие случаи произошли, у юношей есть пять дней, чтобы представить сотрудникам военкомата подтверждающие документы о них. Ведь за неявку по повестке их могут наказать предупреждением или штрафом до пяти базовых величин, а может наступить и уголовная ответственность.

Также юноши обязаны в недельный срок информировать сотрудников военного комиссариата об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) и места жительства. К примеру, если парень женился и зарегистрирован по месту проживания родителей, а живет по адресу супруги, то это должны знать в военкомате. За невыполнение данного требования нарушителю грозит штраф от двух до трех базовых величин.

— В каких случаях можно получить отсрочку от призыва?

— Получить отсрочку можно по состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейному положению, для получения военно-технических специальностей, в связи с осуществлением депутатских полномочий, а также на основании указов Президента Республики Беларусь. Каждый случай рассматривается специалистами индивидуально. Гражданин, претендующий на отсрочку, должен подтвердить свое право соответствующими документами.

— Кто не подлежит призыву на срочную военную службу, освобождается от него?

— Освобождаются от призыва те граждане, которые по состоянию здоровья признаны не годными к военной службе с исключением с воинского учета, имеющие трех и более детей, прошедшие военную службу в другом государстве. Также дети-сироты, юноши, чьи близкие родственники проходили военную службу и погибли (или стали инвалидами первой, второй группы) при исполнении обязанностей военной службы.

А лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, имеющие судимость, в отношениях которых судом применены принудительные меры безопасности и лечения, находящиеся под следствием или дело которых передано в суд, не подлежат призыву на срочную военную службу.

— Что ожидает уклонистов?

— Все зависит от конкретного случая. В зависимости от возраста виновника, его характеристики с места учебы (работы), обстоятельств уклонения от призыва… Таких молодых людей могут наказать штрафом до тысячи базовых величин, арестом до трех месяцев, а также ограничением или лишением свободы сроком до двух лет.

Некоторые «умельцы» иногда пытаются сделать подлог документов, симулировать болезнь. Хочу сразу преду­предить: подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. По итогам призывной кампании документы по таким молодым людям будут передаваться в прокуратуру по месту их жительства. Поэтому шутить с законом не советую. Зачастую юноши, только заплатив штраф, осознают всю ответственность своих деяний — и сами приходят в военкомат…

— Что бы вы пожелали призывникам?

— Прежде всего — отбросить страх и смятение: учитесь военному делу, старайтесь показать себя хорошими воинами. А через полтора года или, может, год вы сами почувствуете, что стали выносливыми и сильными мужчинами.

Беседовал старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора