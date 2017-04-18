На базе 8‑й бригады РХБ защиты под руководством начальника войск РХБ защиты — начальника управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Вячеслава Старкова прошел сбор с огнеметными подразделениями 8‑й бригады РХБ защиты, 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.



Сбор был максимально насыщен теоретическими и практическими занятиями, в ходе которых его участники закрепили свои знания и навыки действий при штатном вооружении. По окончании сбора огнеметчики осуществили практические стрельбы из реактивного пехотного огнемета.

Кроме того, были выработаны основные направления деятельности командиров огнеметных подразделений по предупреждению травматизма при выполнении мероприятий боевой подготовки.

Полученные на сборе знания позволят его участникам обеспечить качественное решение задач по предназначению, повысить слаженность действий личного состава огнеметных подразделений в преддверии проведения тактико-специального учения с 8‑й бригадой РХБ защиты и участия в совместном стратегическом учении «Запад‑2017».

Подводя итоги сбора, полковник Вячеслав Старков отметил качественный уровень подготовки военнослужащих при ведении огня из реактивных пехотных огнеметов, при этом обратив внимание на психологическую готовность огнеметчиков к действиям по предназначению, их высокий эмоциональный самоконтроль, самообладание и решительность.

Майор Александр Карачан, фото автора