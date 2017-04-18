Один из крупнейших в восточноевропейском регионе оружейных форумов — 8‑я международная выставка вооружения и военной техники MILEX‑2017 — пройдет с 20 по 22 мая 2017 года в Минске.



Организаторами выставки традиционно выступают Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, Министерство обороны Республики Беларусь и Национальный выставочный центр «Бел­Экспо». Генеральным спонсором MILEX‑2017 стало государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника».

Для подготовки и проведения выставки был создан организационный комитет, в состав которого вошли представители заинтересованных республиканских органов государственного управления, организаций-спецэкспортеров и другие.

Представитель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк отметил, что для качественной подготовки и проведения выставки в Госкомвоенпроме была создана рабочая группа.

Как и в прежние годы, выставка обещает стать не только профессионально-техническим форумом, но и ярким шоу, которое организаторы решили сделать еще более масштабным. 20 мая на площадке аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1 представителей официальных делегаций, специалистов и посетителей выставки ждет торжественное открытие оружейного форума. Там же в последующие дни будут проходить динамические показы новейших образцов вооружения. Стоит отметить, что в нынешнем году экспозиция MILEX‑2017 зай­мет около 5 тысяч кв. м закрытой и 8 тысяч кв. м открытой площади многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена» и 25 тысяч кв. м аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1.

Организаторы оружейного форума учли стабильно высокий интерес посетителей к зрелищным выступлениям с применением военной техники. Они планируют существенно разнообразить программу динамического показа. Программа эта предполагает не только демонстрацию преодоления препятствий колесной, гусеничной техникой и полетов беспилотных авиационных аппаратов, но и практический показ в действии работы образцов во­оружения, военной и специальной техники, произведенной (модернизированной) организациями оборонного сектора экономики, и многое другое

По задумке организаторов, основные направления статической экспозиции призваны отразить современные тенденции международных рынков вооружения и возможности белорусской оборонной отрасли, стимулировать развитие перспективных направлений в Госкомвоенпроме и оборонном секторе экономики Республики Беларусь. Одно из основных требований к экспонентам — принципиально новая продукция, перспективные, высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Руководители военных и оборонно-промышленных министерств и ведомств иностранных государств, представители экспертного и делового сообщества смогут ознакомиться с передовыми достижениями научно-технической мысли лучших конструкторских бюро, научно-производственных (производственных) предприятий, учреждений образования Республики Беларусь, Российской Федерации, государств — членов ОДКБ и других стран, воплощенными в перспективных образцах «умного оружия» и новых системах во­оружений, способных органично вписываться в новые концепции ведения вооруженной борьбы.

Непрерывно идет работа с потенциальными экспонентами, представляющими ведущие предприятия оборонного сектора экономики Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выставка MILEX‑2017 станет местом встречи представителей иностранных военных делегаций высокого уровня (около 50 таких делегаций собираются посетить белорусскую столицу), экспертов и специалистов в области вооружения, представителей научных кругов, разработчиков и конструкторов. Для них организаторы подготовили разнообразную деловую программу, включающую в себя целый ряд пресс-конференций, презентаций, мероприятий по линии ОДКБ, международную научно-техническую конференцию по военно-техническим проблемам и другие.

Начиная с 2001 года этот масштабный оружейный смотр, проходящий на белорусской земле, традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Динамика роста количества участников и посетителей выставки является подтверждением его популярности и актуальности в наше время.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX заслуженно приковывает внимание специализированных зарубежных и республиканских средств массовой информации. О том, чем удивят посетителей организаторы выставки в этом году, читайте на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», журнала «ВПК. Беларусь».

Подготовил старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»