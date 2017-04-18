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Проведение прямой телефонной линии

18.04.2017 — Новости Общества | Чырвоная зорка (Узда)  
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Проведение прямой телефонной линии

19 апреля с 14.00 до 16.00 по телефону (8-017) 226-11-05 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Алексеем Сергеевичем Сычевым.
В указанный промежуток времени можно получить информацию, касающуюся деятельности управления Следственного комитета по Минской области.

 
 
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19 апреля с 14.00 до 16.00 по телефону (8-017) 226-11-05 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по...

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