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Проведение прямой телефонной линии
18.04.2017 — Новости Общества | Чырвоная зорка (Узда)
19 апреля с 14.00 до 16.00 по телефону (8-017) 226-11-05 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Алексеем Сергеевичем Сычевым.
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19 апреля с 14.00 до 16.00 по телефону (8-017) 226-11-05 состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по...
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