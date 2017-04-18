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ГАИ проведет акцию "Внимание, мотоциклист!" 23 апреля

18.04.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Акцию "Внимание, мотоциклист!", направленную на профилактику травматизма с участием двухколесного транспорта, проведет ГАИ на открытии мотосезона 23 апреля, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ проведет акцию "Внимание, мотоциклист!" 23 апреля
© Sputnik / Виктор Толочко
Мотосезон-2017 откроют в Минске 23 апреля

Торжественное открытие мотосезона пройдет 23 апреля в рамках выставки "Мотовелоэкспо". Сбор участников намечен на 09:30 возле Ледового дворца, откуда колонна байкеров двинется к Футбольному манежу, где начнутся основные мероприятия.

"В ходе акции представители мотоклуба Iron Pride MC! совместно с Госавтоинспекцией Фрунзенского района города Минска раздадут памятки-листовки с напоминанием: об административной ответственности за нарушение ПДД, об осторожности со стороны водителей авто при совершении перестроений, а также рекомендации от священнослужителя при управлении транспортом", — рассказали в пресс-службе.

По традиции желающим открыть категорию "А1" будет предоставлена возможность сдать практический экзамен прямо в ходе мероприятия.

В ГАИ также напомнили, что водители, у которых открыта категория "В" и выше, могут получить категорию "А1", сдав только вождение, а уже через два года категория "А" открывается автоматически. Категорию "А" также можно открыть, пройдя обучение в мотошколе, и потом сдать практический экзамен в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках открытия мотосезона желающие по традиции могут открыть категорию "А1" после сдачи практического экзамена.

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