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Подозреваемый в теракте в метро Петербурга сослался на приказ свыше
18.04.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован согласно решению Басманного суда Москвы, передает
Азимов был
© Sputnik Анатолий Медведь
Мне дали команду
Сам подозреваемый заявил в суде, что не говорил о причастности к теракту, однако не возражал против заключения под стражу. По его словам, он не осознавал, что участвует в теракте.
"Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — сказал подозреваемый, не уточнив, от кого исходил приказ.
Не мог быть террористом
По информации агентства, Азимов женат, у него есть маленькая дочь, у которой врожденная травма. Семья переехала из Кыргызстана в Украину в 2009 году, однако в прошлом году снова вернулась на родину, а супруг ездил на заработки в Россию.
У подозреваемого также есть старший брат, с которым они работали в подмосковном суши-баре. Родственники не верят в то, что Азимов мог совершить теракт, так как братья, по их словам, никогда не были религиозными фанатиками.
На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро
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Он заявил в суде, что не говорил о своей причастности к теракту, однако не стал возражать против своего заключения под стражу.
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