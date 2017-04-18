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Подозреваемый в теракте в метро Петербурга сослался на приказ свыше

18.04.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован согласно решению Басманного суда Москвы, передает РИА Новости из зала суда во вторник.

Азимов был задержан накануне во время спецоперации ФСБ в Подмосковье. По информации следствия, именно он подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. При задержании у него был найден пистолет Макарова. Суд установил срок заключения до 3 июля.

Подозреваемый в теракте в метро Петербурга сослался на приказ свыше
© Sputnik Анатолий Медведь
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Мне дали команду

Сам подозреваемый заявил в суде, что не говорил о причастности к теракту, однако не возражал против заключения под стражу. По его словам, он не осознавал, что участвует в теракте.

"Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — сказал подозреваемый, не уточнив, от кого исходил приказ.

Не мог быть террористом

По информации агентства, Азимов женат, у него есть маленькая дочь, у которой врожденная травма. Семья переехала из Кыргызстана в Украину в 2009 году, однако в прошлом году снова вернулась на родину, а супруг ездил на заработки в Россию.

У подозреваемого также есть старший брат, с которым они работали в подмосковном суши-баре. Родственники не верят в то, что Азимов мог совершить теракт, так как братья, по их словам, никогда не были религиозными фанатиками.

На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось своевременно предотвратить. В результате взрыва погибли 15 человек, среди них сам террорист-смертник.

 
Теги: Минск
 
 
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Он заявил в суде, что не говорил о своей причастности к теракту, однако не стал возражать против своего заключения под стражу.

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