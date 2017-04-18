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Телеканал «МИР» покажет эксклюзивные интервью с главами стран ОДКБ

18.04.2017 22:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Пять вечеров - пять президентов. Путин, Назабаев, Лукашенко, Саргсян и Атамбаев. Телеканал «МИР» покажет пять эксклюзивных интервью с главами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

В интервью лидеры государств, в частности, говорили о выгоде участия в ОДКБ. Так, президент Казахстана Нурсултан Назабаев отметил, что коллективно противостоять угрозе легче, чем одному отдельному государству.

«Коллективно защищаться всегда легче, чем одному, один на один стоять, это факт. Во-вторых, надо прямо сказать, что это щит - прежде всего, он обеспечивается российскими возможностями противовоздушной обороны. У нас общие пограничные войска, которые вместе там находятся, и мы в этих учениях обсуждаем общие угрозы - наркотрафик, терроризм и внешнее вмешательство в наши государства по типу цветных революций - это все находится в поле нашего зрения», - заявил казахстанский лидер.

Пользу от участия в организации отметили и другие страны-члены ОДКБ.

«Для нас, как и для наших партнеров, я в этом глубоко убежден, сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участниц организации коллективной безопасности», - сказал президент РФ Владимир Путин.

«Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности», - отметил глава Армении Серж Саргсян.

Смотрите эксклюзивные интервью с пятью президентами стран-участниц ОДКБ с 19 апреля ровно в полночь только на телеканале «МИР».

 
 
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Лидеры пяти государств рассказали о главных проблемах, которые решает организация.

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