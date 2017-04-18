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КГБ задержал наркокурьера с товаром на 200 тысяч долларов

19.04.2017 00:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Курьера с крупной партией наркотиков задержали сотрудники КГБ. Как рассказали в программе «Зона Х» на телеканале «Беларусь 1», он перевозил в своей машине товар на 200 тысяч долларов.

При обыске были изъяты амфетамин, гашиш, марихуана и порошок альфа-ПВП. Общий вес составил более 3,5 килограмма.

На момент задержания в салоне авто был ребенок, однако водителя это не смутило, и на большой скорости он попытался скрыться от сотрудников комитета. Позже правоохранители задержали еще двоих минчан. Как оказалось, дилеров. Наркотики они распространяли через интернет.

«Наркотики в дальнейшем должны были быть распространены через налаженную в Беларуси сеть мелких сбытчиков. Общая стоимость на черном рынке по состоянию на сегодняшний день изъятых наркотических средств составляет более 380 тысяч белорусских рублей. По предварительным оценкам, этого бы хватило на 10 тыс. одноразовых доз», — рассказал официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Оперативные мероприятия пока не закончены. Еще предстоит установить всю цепь наркобизнеса: покупателей, пособников и главного поставщика.

 
 
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При обыске были изъяты амфетамин, гашиш, марихуана и порошок альфа-ПВП. Общий вес составил более 3,5 килограмма.

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