|
Эксперимент: вернут ли витебляне потерянный кошелек хозяину?
19.04.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Витебские студенты сняли видеоролик, чтобы посмотреть: вернут ли горожане оброненный кошелек хозяину или оставят себе.
По словам студентов, они около двух часов гуляли по улицам рядом с торговым центром «Грин» и неоднократно «теряли» кошелек. При этом снимали на видеокамеру реакцию прохожих.
— К чести земляков, в 90% случаев они старались побыстрей указать хозяину на потерю, а иногда не давали уйти тем, кто все же позарился на чужое добро, — рассказал участник эксперимента Егор Ермаков.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В ролик, который видеоблогеры опубликовали на своем канале на YouTube, вошли не все эпизоды. Авторы просят не воспринимать видео слишком серьезно, ведь это было скорее развлечение, чем настоящий социальный эксперимент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебские студенты сняли видеоролик, чтобы посмотреть: вернут ли горожане оброненный кошелек хозяину или оставят себе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии