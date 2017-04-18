Витебские студенты сняли видеоролик, чтобы посмотреть: вернут ли горожане оброненный кошелек хозяину или оставят себе.





По словам студентов, они около двух часов гуляли по улицам рядом с торговым центром «Грин» и неоднократно «теряли» кошелек. При этом снимали на видеокамеру реакцию прохожих.

— К чести земляков, в 90% случаев они старались побыстрей указать хозяину на потерю, а иногда не давали уйти тем, кто все же позарился на чужое добро, — рассказал участник эксперимента Егор Ермаков.

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В ролик, который видеоблогеры опубликовали на своем канале на YouTube, вошли не все эпизоды. Авторы просят не воспринимать видео слишком серьезно, ведь это было скорее развлечение, чем настоящий социальный эксперимент.