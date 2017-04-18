Доброе утро!

Если вам не хватает денег, а бежать в банк — долго, сложно и не всегда имеет смысл, эта новость вас порадует: скоро до 100 рублей в месяц можно будет занять… у мобильного оператора . Например, чтобы оплатить через ЕРИП коммуналку. Правда, будет ли это работать как вариант «перебиться до получки», неизвестно, — ведь получка есть не у всех, и число безработных с каждым месяцем лишь растет .





ВАЖНОЕ

МВФ опубликовал новые прогнозные данные относительно мировой и белорусской экономики . Мировой прогноз на 2017 год скорректирован в сторону роста (он оценивается в 3,5%), прогноз по Беларуси — падение ВВП на 0,8% в 2017 году против прежнего прогноза минус 0,5%. А вот премьер Андрей Кобяков вчера был более оптимистичен, отметив, что наша экономика уже постепенно выходит из рецессии .

Беднеть мы стали медленнее: реальные денежные доходы белорусов замедлили падение . В январе-феврале они сократились на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Депутаты Палаты представителей хотят включить в страховой стаж декретный отпуск, службу в армии и учебу в вузе — и уже направили предложения по изменению законодательства в Совмин. «Исключая из страхового стажа декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить?»





Российские табачные компании предложили дать Минску кредит только после повышения акцизов на сигареты — чтобы сократить поток нелегальной белорусской табачной продукции в Россию. В приграничных с Беларусью российских регионах доля нелегальной торговли за год увеличилась с 8% до 20%, а доля белорусской продукции в общем объеме нелегального рынка в этом году составила почти 30%. В январе 2017 года пачка белорусских сигарет там стоила 22 российских рубля, средняя же цена пачки сигарет в России в нижнем ценовом сегменте — 63,9 российских руб., в премиальном сегменте — 115 российских рублей.

Стало известно. что в рождественские праздники из сейфа в здании МВД Беларуси похитили почти 270 тысяч долларов. И, похоже, это кто-то из своих. В тот же день — 8 января — подозреваемый вместе с деньгами выехал в Украину, а потом — в Румынию.

Здания в центре Минска, где находится торговый центр «Импульс», а также примыкающие к нему объекты на пл. Якуба Коласа, продали частным инвесторам. И мы узнали, кому и на каких условиях .

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните историю о поездке в такси от «Замка» до Воронянского в Минске за 63 рубля? Пока казалось, что об этом уже все забыли, она получила продолжение : таксист подал на девушку, рассказавшую об этом в фейсбуке, заявление в милицию. Просил найти клиентку, наказать за клевету и собирается обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. «Я очень долго смеялась», — говорит она.

Налоговая бдит, помните об этом. Пенсионер из Полоцка в 2015 году купил квартиру в Минском районе за более чем 100 тысяч деноминированных рублей. Налоговики заинтересовались покупкой мужчины из-за его небольших доходов — он не брал кредит на приобретение недвижимости. Пришлось платить огромный подоходный .

Белорусская художница разместила в соцсетях фотографию цветастых половиков , которые плетет ее 89-летняя бабушка — и заказы на плетеные коврики массово начали поступать не только из Беларуси, но и из России, Украины, Швеции и даже Нидерландов. Всего пожилой женщине заказали более 100 половиков! Теперь она не будет скучать.





Позавчера в подъезде дома на столичной улице Старовиленской нашли двоих малышей — 3-летнего Бориса и 4-летнего Глеба. Мама мальчика объявилась лишь во второй половине вторника. Оказалось, у женщины серьезные проблемы с алкоголем, папа в тюрьме. «Она сильно пила после рождения мальчиков, а мы ездили спасали ее бульонами. Жалели ее и детей, давали ей шанс. Понимаете, алкоголизм — это болезнь, и нельзя ее закидывать камнями», — рассказывают знакомые семьи. Разбирались, что ждет мальчишек .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас вышел второй материал спецпроекта « 1937. Открытый архив ». Ночью 31 января 1941 года в дверь дома № 61 по улице Беломорской в Минске постучали. Хозяину Ивану Даниловичу сказали собираться. Это был последний раз, когда Владимир Мазаник видел своего отца. С тех пор прошло 76 лет, сын стал дедом, многое сделал. Не смог пока добиться только одного: чтобы в Минске установили памятник жертвам сталинских репрессий. Но его борьба, говорит, еще не окончена .





После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне, Россия вместе с некоторыми другими странами пригрозила применить силу в ответ на «любое нарушение красной черты кем бы то ни было». Мы вспомнили, когда и почему Россия вмешивалась в конфликты на территории других стран — и чем это заканчивалось для местного населения.

Не пропустите чудесный текст о том, как дочь священника бежала из дома ради любви. Эта история произошла 231 год назад, в конце XVIII века, прогремела на весь Слуцкий уезд и стала известна за его пределами.

Вот здесь у нас история семьи, в которой жена не ходит. Никаких ми-ми-ми: настоящий мужчина, большая любовь и недоумение, чем его жена отличается от других — кроме того, что она в коляске.





В новом выпуске « Падарожжаў дылетанта » Юрия Жигамонта деревня Белогруда на Лидчине — одно из старейших местечек на территории современной Беларуси. У деревни — богатая история, а в местном костеле хранится образ Матери Божьей Милосердности, которая является копией Матери Божьей Остробрамской. Святыня датируется XVII столетием, местные приписывают ей чудодейственность. Так это или нет, вы можете узнать сами, выехав за 183 км от Минска — впереди, кстати, длинные выходные.

Минчане жалуются, что посидеть на фуд-корте в ТЦ и не сделать заказ не получится: охранник предложит вам уйти, если вы ничего не покупаете. С другой стороны, есть много недовольных тем, что поесть там спокойно невозможно: толпы подростков сидят на фуд-корте целыми днями, носятся, бесятся, шумят — и ничего, конечно, не заказывают. Мы попытались разобраться , можно ли просто посидеть за столиком, поработать за компьютером и не потратить денег на фуд-кортах в столичных торговых центрах, и что на этот счет говорится в законодательстве.

Все новости вторника, 18 апреля





А в Витебске стало как-то пусто и непривычно — там на днях закрасили граффити с героями комедии «Самогонщики». Простая трансформаторная будка на улице в центре города несколько лет является местом столкновения интересов трех сторон: художников, горожан и владельцев объекта — предприятия «Витебские электрические сети». Последние позже пояснили: закрасили потому, что на стене появились повреждения, требующие скорейшего устранения, а связаться оперативно с художниками не получилось. Обещают, что дадут восстановить.

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