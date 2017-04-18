В Брестскую область стало меньше приезжать охотников-иностранцев. Безвизовый режим для туристов ситуацию не исправил, пишет "Брестская газета".





Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Шестаков считает, что охота является одной из основных статей дохода от въездного туризма, сообщает БелаПАН. По его словам, количество иностранных охотников в Беларуси за минувший год по сравнению с 2015-м выросло на 19%. А в последнее время увеличению организованных туров и полученных от них средств поспособствовало установление безвизового режима для туристов со сроком пребывания до 5 дней. Так ли это, разбиралась «БГ».

Словно палка в колесах

По мнению специалиста по охотмероприятиям НП «Беловежская пуща» Валерия Дубовика, введение безвизового режима не особо повлияло на количество охотников-иностранцев. Процедура въезда регламентирована тем, что нужно оформить разрешение МВД на ввоз оружия.

«Требуется время, чтобы его получить, а это осложняет процесс организации охоты для иностранцев, — считает Валерий Дубовик.

Как рассказал специалист по охотмероприятиям, сейчас пуще удается заработать охотой немного. По сравнению с прошлыми годами, когда действительно заработки были высокими, наблюдается снижение.

Охота на зубра за 15 тысяч евро

По словам Валерия Дубовика, в пущу приезжали охотники из Франции, Германии, Болгарии, Новой Каледонии. Они охотились на кабана, оленя, зубра.

«За охоту на зубра иностранцы платят от 5 до 12-15 тыс. евро, — сообщил он. — Это в эквиваленте, расчет идет в белорусских рублях. Цена определяется в зависимости от трофейных качеств животного. Ну и сама охота возможна, конечно, только при его наличии».

Зубр — животное краснокнижное, потому для охоты подходит лишь резервный генофонд. Если выбракованное животное есть, значит охота будет. Для этого в пуще разрешений в год выдается немного — обычно 3, максимум 5.

Охота разрешена только на зубров, выбракованных в резервный генофонд. В него попадают самцы старше 14 лет, самки старше 16-ти; особи с признаками истощения, длящегося больше полугода; больные зубры с осложнениями и травмированные с повреждениями, опасными для жизни. Вносят в него и животных, родившихся с отклонениями в физическом развитии, а также молодых самцов, изгнанных из стад во время яра. Выбраковки проводятся 1−2 раза в год. Решение принимается комиссионно.

На волков в некоторых странах охота запрещена. А иностранцев прежде всего интересуют те виды животных, на которых они не имеют возможности поохотиться на родине. Может, пуща и есть то место, где реализуются все их мечты?

«Нет, на волка у нас мораторий, — ответил Валерий Дубовик. — Организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ведет за ними наблюдение. Сейчас, по-моему, четыре волка помечены датчиками. В основном иностранцы охотились на дикого кабана. У нас его было много, но сейчас все складывается не в нашу пользу».

Война для дикого кабана

Главный охотовед Брестского областного лесохозяйственного объединения Игорь Артющик солидарен с коллегой из нацпарка «Беловежская пуща»:

«Из Западной Европы раньше ездили к нам охотиться на кабана. У нас были и довольно крупные экземпляры, и хорошие трофеи. Это и вызывало интерес иностранцев. Сейчас кабана почти не осталось. Уничтожаем его сами, отстреливаем. Вот на кабана уже никто и не едет. Потому и снизилось количество иностранных охотников».

В Беларуси все еще продолжает действовать Временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совмина № 758 от 29 августа 2013 года. Им объявлена война дикому кабану, пишет Зеленый портал. По официальным данным, только в нашей области ежемесячно уничтожается их около сотни. Каменецкая районная организация Белорусского общества охотников и рыболовов сообщает: с начала 2016 года по ноябрь в своих охотугодьях изъяли 276 диких кабанов.

По информации Научно-практического центра по биоресурсам НАН РБ, на начало 2013 года популяция дикого кабана в Беларуси насчитывала 82 900 особей. В результате интенсивных мер по «депопуляции» вида, объявленного потенциальным разносчиком африканской чумы свиней, за 3,5 года было уничтожено более 80 тыс. этих животных. В некоторых охотхозяйствах дикого кабана уже не осталось совсем.

А еще, по мнению Игоря Артющика, иностранцев стало ездить на охоту меньше, потому что «цены у нас поднялись и стали на уровне европейских»… Кстати, с ними можно ознакомиться на сайтах лесхозов.

«Тут чаще всего сарафанное радио срабатывает, — считает он. — Допустим, был иностранец на охоте, привез хороший трофей… Вот туда уже и стремятся другие любители охоты, узнавшие от него об этом. В какое-то неизвестное хозяйство они не особо поедут. В последнее время к нам приезжают в основном россияне. Охотятся они на лося, косулю, оленя. Были итальянцы, которые поохотились на птиц: гуся, утку, вальдшнепа».

Одни — за мясом, другие — за трофеями

Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Брестского лесхоза Иван Жолнерчик отметил, что расценки на охоту для иностранных граждан с прошлого года не менялись.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Брестского лесхоза, стоимость организации охоты и проживания для иностранных граждан за одни сутки — 120 евро. Отстрел нетрофейного самца лося — 100 евро, самки — 120. Трофей в виде рогов с черепом, мясо и шкура в зависимости от веса — от 100 (вес до 149,9 г) до 1 160 евро (вес от 500 г и выше). При этом установлена доплата в размере 3,5 евро, 5 и 7,1 за каждый грамм веса сверх норматива. Отстрел волка стоит 500 евро, лисы, куницы, зайца — по 30 евро.

«С обвалом рубля россиянам стало к нам ездить грустно, — прокомментировал ситуацию он. — Меньше их стало с введением чрезвычайного положения (выходом постановления Совмина № 758 — прим. авт.), когда мясо дикого кабана охотникам брать запретили, а стали утилизировать. Ведь 80% охотников из России ехали за мясом».

По его мнению, иностранные охотники за трофеями как были, так и остаются и их число только увеличивается. К примеру, в прошлом году на территории Брестского лесхоза охотились даже гости из Арабских Эмиратов.

По букве закона

Особенности организации охоты для иностранных граждан регламентируются главой 13 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты РБ. Возможна она только при наличии туристского договора на проведение охотничьего тура с участием иностранного гражданина. Заключается договор с турагентом, туроператором или пользователем охотничьих угодий, зарегистрированным в Министерстве лесного хозяйства.

Для ввоза в Беларусь и для вывоза охотничьего оружия и боеприпасов иностранцам необходимо разовое разрешение, которое выдает Министерство внутренних дел. Получением его должен заниматься турагент, который организовывает проведение охотничьего тура.

За выдачу такого разового разрешения взимается сбор в размере 20 евро за каждую единицу охотничьего огнестрельного и пневматического оружия. Заявление с приложением всех необходимых документов рассматривается МВД в 20-дневный срок со дня его подачи. Если в документах обнаружатся недостоверные сведения, предоставлен неполный пакет требуемых сведений и документов или планируется ввоз охотничьего оружия и боеприпасов, применение которых не разрешено белорусскими правилами, в выдаче разового разрешения может быть отказано.

Опрошенные нами брестские турфирмы организацией охоты для иностранцев не занимаются. Их сотрудники объяснили это тем, что таких заявок им не поступало.