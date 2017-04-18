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Подземный переход возле амфитеатра в Витебске будет закрыт еще месяц

19.04.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители Витебска уже почти месяц пересекают перекресток улиц Замковой, Ленина и проспекта Фрунзе по наземному переходу. Подземный переход, соединяющий Летний амфитеатр и торговый центр «Марко-сити», закрыли на ремонт. Неудобства горожане будут испытывать еще столько же — около месяца, сообщает портал vitebsk.biz.

Рабочие модернизируют фасад и крышу нижнего уровня культурно-спортивного комплекса Центра культуры «Витебск». На выполнение работ потребуется еще около месяца, сообщили в техническом отделе УКС города.

В перспективе на территории возле Летнего амфитеатра хотят сделать масштабную реконструкцию. На бывших теннисных кортах планируют обустроить каток, установить мобильную сцену и танцпол, площадку для скейтборда и городок для велосипедного мотокросса. Здесь также должны появиться аттракционы и прокат детских машинок.

Эти проекты проходят госэкспертизу. Однако специалисты не дают конкретного ответа на вопрос о сроках реализации задуманного: все зависит от инвестирования.

 
Теги: Витебск
 
 
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Рабочие модернизируют фасад и крышу нижнего уровня культурно-спортивного комплекса Центра культуры "Витебск".

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