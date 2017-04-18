В Беларуси начался набор волонтеров ко II Европейским играм , которые пройдут в Минске в 2019 году. В ряде вузов проводится тематическое анкетирование, которое позволит отобрать кандидатов. На прошлой неделе министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сообщил Sputnik, что игры пройдут куда масштабней, чем чемпионат мира по хоккею в 2014 году. А значит, добровольцев на этот раз привлекут в несколько раз больше.

Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева встретилась с минчанкой Александрой Павельчук, которой выпала честь сопровождать сборную Канады во время ЧМ-2014, и узнала, легко ли это — работать волонтером и много ли за это платят.

"Garage door" и "Eh"

С момента проведения чемпионата прошло уже 5 лет. А Саше кажется, что все это было еще вчера. Она до сих пор бережно хранит ценный подарок, который ей вручили канадские хоккеисты, — майку с автографами и надписью на английском "Новому почетному члену нашей хоккейной семьи". Ее, как признается девушка, не снимала на протяжении всего чемпионата.

Собеседница рассказывает: в 2014 году она училась на последнем курсе Минского государственного лингвистического университета. За несколько месяцев до ЧМ случайно получила предложение быть сопровождающей команды Австрии на Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь. Справилась на отлично. Поэтому вскоре последовало второе предложение — работать уже на чемпионате.



© Фото: Сергей Шелег Работать приходилось с шести утра и до позднего вечера, зато было очень весело, вспоминает Александра

Первое, чем удивили Сашу игроки, — произношение. У канадцев, как выяснилось, принято после каждой фразы добавлять слово "Eh". Например, они могут говорить: "Big win today, eh?" (Важная победа сегодня, да?). Девушка слышала об этой особенности канадцев, но не думала, что так все и есть.



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Однажды случилось забавное недоразумение то ли из-за неправильного произношения, то ли из-за усталости волонтера. После тренировки в "Чижовка-Арене" один из игроков спросил у нее, где в Минске можно найти магазин сигар (cigar store). Девушка расслышала это словосочетание как garage door ("гаражная дверь"). И ответственно принялась искать ее в здании. Но оказалось, что о такой двери персонал не знает. Тогда она уточнила вопрос у канадца, а услышав ответ, рассмеялась.

Тимхост на скамейке запасных

Волонтер, который сопровождает хоккейную команду, называется тимхост, уточняет Александра. В круг обязанностей этого специалиста входит решение бытовых и не только проблем игроков, чтобы ничто не отвлекало их от тренировок.

Рабочий день у Саши начинался в 06:00, а заканчивался порой далеко за полночь.

"Работы было много. Иногда поступало задание побывать в трех местах одновременно. А бывало, мой телефон от количества звонков разряжался уже через пару часов", — рассказывает она Sputnik.

Утром девушке звонил менеджер и уточнял, готов ли шаттл-бас, чтобы ехать тренироваться. Поскольку она жила в одном отеле со сборной, как и полагается тимхосту, быстро улаживала этот вопрос. По дороге еще успевала забежать в номера к игрокам, чтобы поторопить их. В спорткомплексе команду уже ждали менеджеры и тренеры. Вместе обсуждали рабочие моменты, после чего начиналась тренировка. В течение этого времени Саша находилась на скамейке запасных, чтобы быть на подхвате в случае, если игрок травмируется или возникнет технический вопрос.



© Фото: личный архив Александры Павельчук За время проведения Чемпионата мира по хоккею в Минске Александра стала страстной болельщицей

После тренировки — ланч. Он проходил в гостинице. После него игроки с менеджерами и тренерами до самого вечера составляли планы на завтра и заказывали транспорт. Саша этому была свидетелем.

Ужинали тоже всегда вместе. В дни побед заказывали места в самых роскошных ресторанах Минска.

Как последний бой

Пребывая с игроками почти 24 часа в сутки, минчанка успела хорошо изучить их характеры. По ее словам, самый веселый в команде — нападающий Джейсон Чимера. Если из раздевалки доносится песня или хохот, можно быть уверенным: виновник "торжества" — он. Лучший друг Джейсона — Джоэль Уорд, наоборот, уравновешен и немногословен. А самый приятный и интеллектуальный собеседник — вратарь Бен Скривенс. С ним можно поговорить хоть о политике и природных катаклизмах. Кстати, сегодня он вступает за минское "Динамо". Саша нередко с ним встречается.

Погулять по Минску спортсменам не удалось из-за большой загруженности. Но к городу они отнеслись с теплотой, отметив, что тут на улицах очень чисто.

"В Канаде существует много мифов о Беларуси. Считается, что тут ничего не изменилось с момента развала СССР. Лично мне пришлось долго убеждать хоккеистов, что у нас из крана течет нормальная вода и мыться ею можно", — отмечает собеседница.

Девушка признается, что во время чемпионата друзья часто задавали ей провокационный вопрос, мол, за кого она больше болеет — за белорусов или канадцев? Саша отвечала, что она болеет за красивый спорт.



© Фото: Сергей Шелег Майку с автографами и надписью "Новому почетному члену нашей хоккейной семьи" Александра бережно хранит до сих пор

"Что мне понравилось в сборной Канады, так это то, что для нее каждая игра как последний бой. В таком подходе и кроется секрет ее успеха. Жаль, конечно, что они не стали чемпионами, но у них все впереди", — говорит собеседница.

Хоть Саша и была добровольцем, государство платило ей зарплату. Сумма, как отмечает девушка, была небольшой и стандартной для всех волонтеров.

Сегодня Александра работает в представительстве немецкой семеноводческой компании в Минске. В Евроиграх принимать участие не планирует.

"В условиях нехватки времени приоритеты расставляются так, что хоккей в мои расписания не вписывается никаким образом", — поясняет она.

Вчера в Беларуси начался набор волонтеров ко II Европейским играм. Этим вопросом занимаются министерства образования, спорта и туризма, а также ОО "БРСМ". На данном этапе проводится анкетирование, которое позволит в последующем отобрать кандидатов. А выбирать их будут с особой тщательностью. Не исключено, что одним из требований, предъявляемых к кандидатам, будет знание иностранного языка, рассказали Sputnik в ОО "БРСМ".

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Минске с 9 по 25 мая 2014 года. Участие в нем приняли 16 национальных команд — 13 из Европы, 2 из Северной Америки и 1 из Азии. В финальном матче победила сборная России, которая обыграла сборную Финляндии со счетом 5:2.