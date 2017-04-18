Планируется, что филиал гродненского медуниверситета может быть открыт в этом или следующем году. Сейчас делегация вуза отправилась в Шри-Ланку для проведения переговоров по открытию в стране филиала подготовительного отделения, сообщает «Гродненская правда».





— Пока планируем подбирать кадры для обучения на месте. Наши педагоги будут командироваться туда на короткий срок для оказания методической помощи, проведения аттестации и так далее, — рассказал ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий. — Для нашего университета это первый такой опыт. Филиал планируем пока только в Шри-Ланке. Возможно, позже подобный опыт начнем применять и в других странах.

Сегодня в медуниверситете обучаются более семисот иностранных студентов из 33 стран. Подготовкой иностранных студентов в медуниверситете занимаются более 20 лет, в том числе более 15 лет ведется обучение на английском языке весь курс обучения. Как рассказал Виктор Снежицкий, с каждым годом все больше педагогов могут вести занятия на иностранном. И качество подготовки высокое, о чем говорит и конкурс среди иностранных студентов: более двух человек на место.