﻿ Гродненский медуниверситет планирует открыть филиал в Шри-Ланке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненский медуниверситет планирует открыть филиал в Шри-Ланке

19.04.2017 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Планируется, что филиал гродненского медуниверситета может быть открыт в этом или следующем году. Сейчас делегация вуза отправилась в Шри-Ланку для проведения переговоров по открытию в стране филиала подготовительного отделения, сообщает «Гродненская правда».


— Пока планируем подбирать кадры для обучения на месте. Наши педагоги будут командироваться туда на короткий срок для оказания методической помощи, проведения аттестации и так далее, — рассказал ректор ГрГМУ Виктор Снежицкий. — Для нашего университета это первый такой опыт. Филиал планируем пока только в Шри-Ланке. Возможно, позже подобный опыт начнем применять и в других странах.

Сегодня в медуниверситете обучаются более семисот иностранных студентов из 33 стран. Подготовкой иностранных студентов в медуниверситете занимаются более 20 лет, в том числе более 15 лет ведется обучение на английском языке весь курс обучения. Как рассказал Виктор Снежицкий, с каждым годом все больше педагогов могут вести занятия на иностранном. И качество подготовки высокое, о чем говорит и конкурс среди иностранных студентов: более двух человек на место.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что филиал гродненского медуниверситета может быть открыт в этом или следующем году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Волонтер ЧМ-2014: иногда приходилось бывать в трех местах одновременно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика