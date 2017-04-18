Несмотря на не самую хорошую погоду, в Пинске решили не отменять церемонию спуска на воду первого в стране круизного судна . Маршрут — из Бреста в Мозырь по воде — 500 километров. Теплоход будет двигаться в основном ночью. А днем туристы смогут ознакомиться с достопримечательностями на берегу.

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Пожелания попутного ветра — и первый белорусский круизный теплоход спущен на воду. Из капитанской рубки красоты Полесья видны как на ладони.

За штурвалом — капитан с семилетнем стажем. Правда, до этого Игорь Дворак имел дело лишь с грузовыми судами. Управлять круизным теплоходом немного сложнее, нужно нести ответственность за пассажиров.

Игорь Дворак, капитан судна «Белая Русь»:

«Все спасательные системы проверили. Они отлично работают. Осушительные системы, если вода начнет набираться, пожарные, все проверили. Надеемся, что ничего не пригодится, но надо, чтобы все это было исправно, чтобы в любой момент можно было воспользоваться».

Круизный теплоход «Белая Русь» переоборудовали из грузового судна. От старого корабля остался лишь корпус, все остальное (от двигателя до отделки интерьера), преобразили до неузнаваемости.

Сергей Зубко, заместитель генерального директора предприятия «Днепро-Бугский водный путь»:

«Сейчас мы находимся в каюте класса „люкс“, она оформлена в национальном стиле. Хотелось бы удивить пассажиров внутренним убранством. Эта каюта названа в честь Якуба Коласа».

В каюте есть телевизор, кондиционер, душевая комната и даже Интернет. Стоимость плавания с повышенным комфортом — четыре тысячи шестьсот рублей. Более бюджетный вариант (каюта эконом-класса) обойдется туристу в шесть раз дешевле. 60% путевок на этот сезон уже продано. Большинство желающих полюбоваться речными пейзажами и красотами Полесья — россияне.

Бэлла Бакурова, руководитель круизного отдела туристической компании (Россия):

«В России дороже, потому что там у теплоходов больше вместимость и затраты при оказании такой услуги выше. Здесь же небольшая вместимость, 35 человек».

Протяженность маршрута — более 500 километров. За сезон «Белая Русь» совершит 25 круизов. Привлечь туристов, прежде всего иностранных, рассчитывают не только приятными ценами, но и уникальной программой.

На третьем, верхнем уровне находится летняя терраса ресторана и танцевальная площадка. Впрочем, одним теплоходом круиз не ограничивается: за восемь дней пути судно сделает десять остановок. На них туристов ждут экскурсии по местным достопримечательностям, барбекю и рыбалка.

Экскурсионный маршрут проходит по местам, удаленным от трасс, куда иностранные гости обычно редко доезжают. Все для того, чтобы повысить туристическую привлекательность Полесья. По словам специалистов, потенциал проекта огромен, при желании можно менять маршрут, время в пути, а в перспективе и отправиться в круиз по зарубежным рекам.

Андрей Чернобылец, начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Министерству спорта сегодня стоит подумать над тем, чтобы распространить указ о безвизовом режиме на пять дней для туристов, которые имеют те же ваучеры и документы на подобные туры. Это, безусловно, повысит привлекательность подобных вещей. Если мы подойдем коммерчески правильно, то этот проект будет успешен».

Все испытания «Белая Русь» прошла успешно, корабль готов принять первых туристов. Они поднимутся на борт уже 29 апреля в Бресте.