МИНСК, 19 апр — Sputnik. Будет ли восстанавливаться сгоревшая в Гродно вспомогательная школа №1, пока не ясно. На принятие решения потребуется не менее недели, рассказали Sputnik в Гродненском исполнительном комитете.

"Сейчас детки занимаются в другой школе. Организованы классы, питание, образовательный процесс не нарушен", — рассказал Sputnik начальник отдела образования, спорта и туризма Андрей Семанчик.

Огонь в учебном классе деревянной школы, построенной в 1928 году, вспыхнул 18 апреля. Пострадавших в результате пожара нет — завуч вспомогательной школы №1 организовала эвакуацию школьников и сотрудников учебного заведения. В результате 93 человека было эвакуировано.

Пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Возгорание произошло в классе математики-информатики. Спасатели смогли прибыть через пять минут после вызова, в результате, удалось не допустить распространения огня за пределы помещения, однако сам класс сильно пострадал. Кроме того, стены и потолок коридора оказались в результате пожара покрылись копотью.