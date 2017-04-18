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Кукуруза, абрикосы и новозеландский лен. Архивные кадры к юбилею ботанического сада

19.04.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Центральный ботанический сад появился в Минске ровно 85 лет назад. К юбилею в Белгосархиве кинофотофонодокументов нашли видео о том, каким ботанический сад был сразу после войны и в более поздние советские годы.


Ботанический сад, 1955 год. Скриншот с видео БГАКФФД

Официально днем рождения Центрального ботанического сада считают 17 апреля 1932 года. Территорию, которую отдали ученым, изначально покрывал низкорослый сосновый лес, сообщает сайт Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Осенью 1931 года Горсовет решил отдать ботаникам 106 га возле парка Культуры и отдыха (нынешний парк имени Челюскинцев) и установить ограду между ботаническим садом и парком.

Послевоенный Минск. На кадрах 1946 года — плантации лекарственных растений в ботаническом саду. Закадровый голос рассказывает, что прямо сейчас ученые проводят опыты по воздействию на рожь бора и извести, а также изучают, как внедрить в Беларуси экзотическое дерево — эвкалипт.

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Открыть/скачать видео (11.62 МБ)

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 13−14, 1946 г., реж. Ю. Стальмаков, опер. И. Комаров; киностудия «Советская Белоруссия».

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

В 1955 году в ботаническом саду уже около 400 тысяч деревьев и растений. Зрителям рассказывают, что хорошо акклиматизировался сибирский кедр, голубая ель, отлично прижились и плодоносят абрикосы. Можно увидеть в ботаническом саду новозеландский лен, пальму и кактусы. Год, когда снималось второе видео, — как раз начало кукурузной кампании Хрущева. Поэтому и в ботаническом саду закономерно изучают наиболее устойчивые сорта этого растения.

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Открыть/скачать видео (14.26 МБ)

Киножурнал Савецкая Беларусь", № 20, 1955 г, реж. Ю. Стальмаков, опер. М. Беров, И. Вейнерович, Ю. Иванцов, С. Фрид, В. Цеслюк; киностдия «Беларусьфильм».

Архивное видео за 1982 год посвящено 50-летию Центрального ботанического сада. Помимо разведения декоративных растений, в тот год ботаники были обеспокоены поиском новых кормовых культур.

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Открыть/скачать видео (11.77 МБ)

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 8, 1982 г., реж. В. Сукманов, опер. В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

 
Теги: Минск
 
 
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Центральный ботанический сад появился в Минске ровно 85 лет назад. К юбилею в Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись видео о том, каким ботанический сад был...

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