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Кукуруза, абрикосы и новозеландский лен. Архивные кадры к юбилею ботанического сада
19.04.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Центральный ботанический сад появился в Минске ровно 85 лет назад. К юбилею в Белгосархиве кинофотофонодокументов нашли видео о том, каким ботанический сад был сразу после войны и в более поздние советские годы.
Официально днем рождения Центрального ботанического сада считают 17 апреля 1932 года. Территорию, которую отдали ученым, изначально покрывал низкорослый сосновый лес,
Послевоенный Минск. На кадрах 1946 года — плантации лекарственных растений в ботаническом саду. Закадровый голос рассказывает, что прямо сейчас ученые проводят опыты по воздействию на рожь бора и извести, а также изучают, как внедрить в Беларуси экзотическое дерево — эвкалипт.
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В 1955 году в ботаническом саду уже около 400 тысяч деревьев и растений. Зрителям рассказывают, что хорошо акклиматизировался сибирский кедр, голубая ель, отлично прижились и плодоносят абрикосы. Можно увидеть в ботаническом саду новозеландский лен, пальму и кактусы. Год, когда снималось второе видео, — как раз начало кукурузной кампании Хрущева. Поэтому и в ботаническом саду закономерно изучают наиболее устойчивые сорта этого растения.
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Архивное видео за 1982 год посвящено 50-летию Центрального ботанического сада. Помимо разведения декоративных растений, в тот год ботаники были обеспокоены поиском новых кормовых культур.
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Центральный ботанический сад появился в Минске ровно 85 лет назад. К юбилею в Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись видео о том, каким ботанический сад был...
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