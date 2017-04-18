Предположив, что превращение Турции из светского государства в религиозное, предрекаемое рядом политологов, повлияет на туристические предпочтения белорусов, корреспондент Sputnik Елена Васильева побеседовала с представителями турбизнеса и простыми любителями Стамбула и/или Анталии.



© REUTERS HANDOUT Эрдоган и его сторонники победили крестоносцев

В воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел конституционный референдум по расширению президентских полномочий, многие эксперты называли его по-настоящему судьбоносным для страны. Несмотря на то, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган критикует оппонентов, утверждающих, будто его правительство тяготеет к исламизму, ряд экспертов опасается, что светская часть общества и правда находится под угрозой.

Так, в некоторых городах уже закрываются бары и ночные клубы. Что думают белорусские туристы о политических событиях в Турции, которые напрямую влияют и на программу пребывания туриста, разбиралась корреспондент Sputnik Елена Васильева.

"Наши клиенты не поняли, в чем суть референдума. В целом падения спроса на Турцию пока не чувствуется", — рассказали корреспонденту Sputnik в агентстве "Новые туристические системы".



© Sputnik Валерий Мельников Турецкие пляжи замерли в ожидании туристов

Турагент: пока спокойно, но холодно

Вообразив себя потенциальным искателем красот и бассейнов Анталии, корреспондент Sputnik обратилась в одно из туристических агентств с вопросом, стоит ли лететь в этом году в Турцию. Консультант вежливо согласилась — если любите пляжный отдых, Турция, Египет и Тунис могут одинаково хорошо подойти.

"Запретов на вылет не было. По сообщениям туристов, на курортах все спокойно. Вылеты не закрыли даже из Москвы, а они обычно первыми паникуют", — заверила консультант, признав, что предсказать, запретят ли вылеты в Турцию, пока невозможно.

"Об изменениях сложно судить. При запрете на вылеты, стоимость тура полностью возвращается. Тур можно будет перебронировать, не отправим же вас без самолета. Но пока туристы, которые уже улетели, жалуются не на политику, а на погоду. Холодно как-то в этом году", — резюмировала консультант, и, таким образом возвысив природное над социальным, порекомендовала рассмотреть варианты туров.

А в турагентстве Time Voyage рассказали, что туристов, которые однажды начали летать в Турцию или Египет, переманить на другие направления сложно. Если даже сложная ситуация в Египте не повлияла на популярность этой страны среди адептов ее отелей и бассейнов, то урона от референдума, скорее всего, тоже не случится.

Эмигранты: надеемся на погоду и ждем гостей

Белоруска Алена несколько лет училась в университете Анкары в 2011 году, о Турции у нее остались самые хорошие впечатления — это очень гостеприимная страна.

"Я жила в кампусе университета, который на 30-40% был заполнен иностранными студентами со всего мира. Естественно, к нам относились очень хорошо. Единственный негатив, который можно было встретить, исходил от турчанок — мол, приехали славянки за нашими мужчинами. В остальном — доброжелательность. И сами турки, и обычные студенты — выходцы из стран бывшего СССР шли на контакт и помогали", — рассказала Алена.

Она признает, что если бы жила вне кампуса, условия жизни в Турции могли оказаться не такими тепличными.



© Sputnik Руслан Кривобок Жители Стамбула верят, что итоги референдума никак не скажутся на количестве туристов

Итоги турецкого референдума активно обсуждают в соцсетях.

"Результаты референдума все еще обсуждаются, и половина страны не хочет их признавать, поэтому рано делать прогнозы", — рассказала другая эмигрантка Юлия.

По ее словам, у некоторых эмигрантов есть опасения, что страна перестанет быть светской. Но пока с негативом в свой адрес не сталкивалась.

Теперь в группе русскоязычных эмигрантов с лирическим названием "Турция. Друзья" администрация пригрозила участникам блокировкой за комментарии на тему политики. Один из участников сообщества признался, что "даже не заметил референдум", не то что изменения, которые он мог повлечь.

Другая эмигрантка Ксения живет в Турции уже три года.

"В целом хорошо живется. Когда в первый раз сюда прилетела, почувствовала себя очень легко и свободно, как будто всегда тут и жила. Хоть в Турции недолго живу, всего три года, но когда летаю домой, в Украину, совсем быстро тянет обратно. Многие турки уже сами знают русский язык — в больницах, в магазинах довольно часто можно встретить персонал, знающий русский язык", — рассказала собеседница агентства.

Чтобы обезопасить себя, она рекомендует не доверять каждому улыбающемуся турку, потому что в отличие от славян, они улыбаются почти всегда.

"А в целом мне здесь нравится, тут мой дом, семья. Возвращаться — в мыслях нет. Дай Бог, референдум не повлияет на дальнейшую жизнь здесь", — поделилась девушка.

"Туристов на улицах с каждым днем все больше. Надеемся на хорошую погоду, ждем гостей", — рассказал эмигрировавший в Турцию Евгений Любим.