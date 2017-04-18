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Куда и зачем транспортируют бомбардировщик СУ-24М по трассе М-1

19.04.2017 10:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. На въезде в Поставы Витебской области установят бомбардировщик Су-24М. Корреспонденту Sputnik удалось снять момент транспортировки бомбардировщика. Его тянули по шоссе в сопровождении ГАИ.

Куда и зачем транспортируют бомбардировщик СУ-24М по трассе М-1
© Sputnik / Сергей Лескеть
Су-24М проектировался в 1970-х

"В советское время в Поставах стояло два авиационных полка. Полки вывели, а летчики по-прежнему живут в городе. Один из полков как раз летал на таких самолетах СУ-24. В том числе воевали в Афганистане. Это была их инициатива, а городские власти поддержали", — рассказал Sputnik заместитель председателя Поставского райисполкома по строительству Павел Станюш.

Куда и зачем транспортируют бомбардировщик СУ-24М по трассе М-1
© Sputnik / Сергей Лескеть
Су-24М разработан ОКБ Сухого, сам конструктор был родом из Глубокого

Зампред райисполкома рассказал, что раньше на въезде в город стоял МИГ-23, но сейчас его переместили в городской сквер, где расположена аллея памяти воинам-интернационалистам. А на его место установят бомбардировщик.

Куда и зачем транспортируют бомбардировщик СУ-24М по трассе М-1
© Sputnik / Сергей Лескеть
Су-24М будет служить в качестве памятника в Поставах

По словам Станюша, на следующей неделе СУ-24М установят на место и начнутся работы по благоустройству территории.

Куда и зачем транспортируют бомбардировщик СУ-24М по трассе М-1
© Sputnik / Сергей Лескеть
Су-24М ждет машину ГАИ для сопровождения в Поставы

СУ-24М разрабатывался в 1970-е годы опытно-конструкторским бюро имени Петра Осиповича Сухого. Примечательно, что сам конструктор был родом из Глубокого Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Во времена СССР в Поставах базировался 305-й бомбардировочный авиационный полк, который летал на Су-24.

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