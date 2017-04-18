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Как будут работать больницы и поликлиники в большие выходные перед Радуницей

19.04.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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График работы учреждений здравоохранения во время больших выходных перед Радуницей изменится. 24 и 25 апреля поликлиники Могилева будут работать в режиме выходных дней.


Фото: Reuters

Больницы будут работать по графику праздничного дня лишь во вторник, в понедельник у них обычный рабочий день. Поэтому и в рабочую субботу, 29 апреля, они будут принимать пациентов в режиме выходного.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и другие будут работать иначе:

24 апреля (понедельник) — по графику работы в субботний день, т.е. с 9.00 до 18.00, можно также вызвать терапевта на дом;

25 апреля (вторник) — по графику работы в праздничный день, т.е. с 9.00 до 15.00 без возможности вызова терапевта на дом.

В рабочую субботу, 29 апреля, поликлиники будут работать по обычному графику рабочего дня.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вызвать участкового терапевта на дом можно будет лишь в понедельник, 24 апреля.

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