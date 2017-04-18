Лагерь активной реабилитации для тех, кто передвигается на инвалидной коляске, снова пройдет этим летом в Беларуси. Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников объявила очередной набор.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В этом году лагерь запланирован на 15−27 июля, пройдет он на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП БПОВЦ (Минск, улица Одоевского, 10).

«Это единственное мероприятие подобного рода в Беларуси. 10 дней 30 человек из разных регионов страны будут учиться самостоятельно жить в инвалидной коляске и социуме. Обучение проводят инструкторы РАИК, которые тоже передвигаются в инвалидных колясках», — сообщает пресс-релиз организации колясочников.

На курсах курсанты получат навыки управления инвалидной коляской, занятия физкультурой и спортом, основные юридические знания, научатся самообслуживанию.

Потенциальным участникам лагеря надо заполнить анкету .

«Самая основная задача для нас — это достучаться до тех инвалидов, которые сидят по домам и не хотят никуда выходить. Завлечь их для участия в лагере действительно нелегко», — отмечают организаторы.

В РАИК надеются, что родственники, друзья и знакомые людей, которые передвигаются на колясках, увидят информацию и уговорят их принять участие в лагере. Тем более, что и участие, и проживание и питание в лагере бесплатные.

«Основной эффект от таких лагерей — это то, что курсанты видят вживую положительные примеры полноценной жизни в инвалидной коляске, общаются с параолимпийскими чемпионами, бизнесменами-инвалидами, с людьми, которые будучи в инвалидной коляске родили ребенка. Такое общение сильно вдохновляет и даёт положительный импульс для развития на многие годы вперёд. У людей, прошедших через реабилитационный лагерь, происходит переоценка жизненных позиций, что стимулирует их на независимое проживание и люди получают мощнейший эмоциональный подъём, что настраивает их на активный образ жизни: получать образование, работать, заниматься бизнесом, спортом, создавать семьи и растить детей», — сообщает сайт РАИК.

Отобранные кандидаты, не получавшие ранее инвалидную коляску активного типа, получат ее во время лагеря-семинара.

С 2001 года активная реабилитация входит в Госпрограмму по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов (соисполнители — Минтруда и Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников). Через лагерь активной реабилитации прошли уже около 600 человек.