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В Витебске появился новый тренд - уличный ЗОЖ
19.04.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске в последнее время появилась мода на уличный ЗОЖ. Во дворах многоэтажных домов устанавливают силовые тренажеры. И они востребованы у местных жителей.
Так, уличные тренажеры уже есть во дворах на проспекте Победы, 6, корпус 1; улице Фрунзе, 47; проспекте Строителей, 18, корпус 3.
Сейчас спортоборудование устанавливают на площадках возле домов на улицах 3-я Суражская, 6 и Воинов-интернационалистов, 14. А в перспективе тренажеры планируют поставить во дворах на проспектах Фрунзе и Московском, улицах Чкалова, Короткевича, «Правды», Гагарина, а также в поселке Руба,
Похожие площадки создают и на территории многих школ и колледжей в областном центре.
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Во дворах многоэтажных домов устанавливают силовые тренажеры. И они востребованы у местных жителей.
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