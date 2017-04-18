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В Витебске появился новый тренд - уличный ЗОЖ

19.04.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске в последнее время появилась мода на уличный ЗОЖ. Во дворах многоэтажных домов устанавливают силовые тренажеры. И они востребованы у местных жителей.


Спортивный городок во дворе домов № 18 корпуса 2 и 3 на проспекте Строителей. Здесь около 10 силовых тренажеров. Фото: Игорь Матвеев

Так, уличные тренажеры уже есть во дворах на проспекте Победы, 6, корпус 1; улице Фрунзе, 47; проспекте Строителей, 18, корпус 3.

Сейчас спортоборудование устанавливают на площадках возле домов на улицах 3-я Суражская, 6 и Воинов-интернационалистов, 14. А в перспективе тренажеры планируют поставить во дворах на проспектах Фрунзе и Московском, улицах Чкалова, Короткевича, «Правды», Гагарина, а также в поселке Руба, сообщает газета «Витьбичи» со ссылкой на бюро благоустройства ЖРЭТ Витебска.

Похожие площадки создают и на территории многих школ и колледжей в областном центре.

 
Теги: Витебск
 
 
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Во дворах многоэтажных домов устанавливают силовые тренажеры. И они востребованы у местных жителей.

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