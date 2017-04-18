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Как будут работать поликлиники и аптеки в праздничные дни
19.04.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Изменен график работы учреждений здравоохранения в апреле-мае,
Больничные учреждения будут работать:
24 апреля (понедельник) — по графику рабочего дня,
Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и станции переливания крови, организации медтехники и другие работают:
24 апреля — по графику работы в субботний день,
По информации министерства, в эти дни в поликлиниках, приемных отделениях больниц, травматологических пунктах, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить наиболее квалифицированные медики.
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В выходные и праздники дежурить в учреждениях здравоохранения будут наиболее квалифицированные медики.
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