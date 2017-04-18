Изменен график работы учреждений здравоохранения в апреле-мае, сообщает Минздрав. Корректировки касаются выходных и праздничных дней.

Больничные учреждения будут работать:

24 апреля (понедельник) — по графику рабочего дня,

25 апреля (вторник) — по графику работы в праздничный день,

29 апреля (суббота) — по графику работы в субботний день,

1 мая (понедельник) — по графику праздничного дня,

6 мая суббота) — по графику работы в субботний день,

8 мая (понедельник) — по графику рабочего дня,

9 мая (вторник) — по графику работы в праздничный день.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и станции переливания крови, организации медтехники и другие работают:

24 апреля — по графику работы в субботний день,

25 апреля — по графику работы в праздничный день,

29 апреля — по графику рабочего дня,

1 мая — по графику работы в праздничный день,

6 мая — по графику работы рабочего дня,

8 мая — по графику работы в субботний день,

9 мая — по графику работы в праздничный день.

По информации министерства, в эти дни в поликлиниках, приемных отделениях больниц, травматологических пунктах, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить наиболее квалифицированные медики.