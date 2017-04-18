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Как будут работать поликлиники и аптеки в праздничные дни

19.04.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Изменен график работы учреждений здравоохранения в апреле-мае, сообщает Минздрав. Корректировки касаются выходных и праздничных дней.

Больничные учреждения будут работать:

24 апреля (понедельник) — по графику рабочего дня,
25 апреля (вторник) — по графику работы в праздничный день,
29 апреля (суббота) — по графику работы в субботний день,
1 мая (понедельник) — по графику праздничного дня,
6 мая суббота) — по графику работы в субботний день,
8 мая (понедельник) — по графику рабочего дня,
9 мая (вторник) — по графику работы в праздничный день.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и станции переливания крови, организации медтехники и другие работают:

24 апреля — по графику работы в субботний день,
25 апреля — по графику работы в праздничный день,
29 апреля — по графику рабочего дня,
1 мая — по графику работы в праздничный день,
6 мая — по графику работы рабочего дня,
8 мая — по графику работы в субботний день,
9 мая — по графику работы в праздничный день.

По информации министерства, в эти дни в поликлиниках, приемных отделениях больниц, травматологических пунктах, отделениях интенсивной терапии и реанимации будут дежурить наиболее квалифицированные медики.

 
 
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В выходные и праздники дежурить в учреждениях здравоохранения будут наиболее квалифицированные медики.

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