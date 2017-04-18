В субботу, 22 апреля, в Гомеле впервые состоятся Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе «Наши надежды».





Состязания пройдут на Восточном обходе от пересечения с улицей Т. Бородина до пересечения с бульваром «Газета «Гомельская правда». Открытие соревнований в 9.00 в СШ № 72. Старт участников в 9.30