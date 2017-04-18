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В Гомеле впервые состоятся соревнования республиканского уровня по спортивной ходьбе

19.04.2017 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу, 22 апреля, в Гомеле впервые состоятся Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе «Наши надежды».


Состязания пройдут на Восточном обходе от пересечения с улицей Т. Бородина до пересечения с бульваром «Газета «Гомельская правда». Открытие соревнований в 9.00 в СШ № 72. Старт участников в 9.30

 
Теги: Гомель
 
 
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В субботу, 22 апреля, в Гомеле впервые состоятся Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе "Наши надежды".

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