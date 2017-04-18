Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по делу об опубликованном на закрытом сайте знакомств для гомосексуалов интимного селфи. Гродненца приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на год. Кроме того, мужчине придется 60 часов выполнять общественно полезные работы. Судебный приговор 47-летний гродненец не обжаловал.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Не вижу смысла, — говорит Олег и добавляет, что был удивлен, когда прочитал текст приговора, — если в начале было написано правильно — разместил селфи на специализированном сайте, то через несколько абзацев, согласно материалам дела, я якобы размещал свою фотографию в сети «Вконтакте», хотя аккаунта там у меня не было. Получается, что для суда и следственных органов нет никакой разницы, где и когда были размещены фотографии.

Напомним, гродненец два года назад разместил свою анкету на специальном закрытом сайте знакомств для гомосексуалов. Среди прочих фотографий были и две пикантные картинки. Специфика сайта такова, что эти эротические селфи могут видеть только зарегистрированные пользователи. На сайте есть предупреждения о том, что там содержится эротический контент и вход строго после совершеннолетия.

В конце января 2017 года домой к мужчине пришли правоохранители с обыском. Конфисковали компьютер и телефон. Через два дня по факту размещения в интернете пикантных фотографий было возбуждено уголовное дело.

Кстати, в Гродно в конце декабря 2016 года уже судили горожанку, которая сохранила у себя на страничке в одной из социальных сетей пикантную фотографию. Девушка была приговорена к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год . Кроме того, она должна была выплатить 690 рублей штрафа.