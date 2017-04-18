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Болельщикам-хулиганам запретят приходить на стадионы

19.04.2017 11:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в первом чтении законопроект, направленный на охрану общественной безопасности во время проведения спортивных и общественно-массовых мероприятий.

Болельщикам-хулиганам запретят приходить на стадионы
© Sputnik / Виктор Толочко
К футбольным фанатам в Беларуси будут применять административный запрет

Как пояснил, представляя законопроект, заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко, одна из норм законопроекта предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях нового вида административного взыскания — "административный запрет на посещение физкультурного-спортивных сооружений".

По словам замминистра, по этой норме гражданину будет временно ограничен доступ на спортивные состязания, на стадионы и в спорткомплексы во время проведения там соревнований и спортивно-массовых мероприятий. Такой запрет может быть наложен на срок от трех месяцев до трех лет.

Эта мера, уточнил Мельченко, будет применяться в качестве дополнительного административного взыскания.

"Оно может быть применено за совершение административного правонарушения на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения соревнования, если в санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрен административный арест", — сказал Мельченко.

По его словам, за нарушение наложенного ограничения также предусмотрена административная ответственность.

Во время обсуждения законопроекта депутат Наталья Климович предложила ввести в Беларуси так называемый "паспорт болельщика". Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди депутатов, но замглавы МВД пообещал подумать над этим предложением.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты приняли поправки в КоАП, которые ограничат уличенным в проявлении насилия и хулиганства гражданам возможности посещать стадионы и спортивные сооружения...

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