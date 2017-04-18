МИНСК, 19 апр — Sputnik. УСК по Минску расследует уголовное дело в отношении сотрудницы одного из столичных банков, подозреваемой в злоупотреблении служебных полномочий, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК Алексей Климович.

Следствие установило, что 26-летняя жительница Минска, работавшая специалистом по работе с физлицами, оформляла подложные договоры на кредиты от имени клиентов банка. После чего фигурантка дела использовала денежные средства на собственные нужды, в частности, оплачивала аренду автомобиля Infiniti, покупала парфюмерию и погашала собственные кредиты.

Подозреваемая с целью сокрыть противоправные действия отключала СМС-оповещения с кредитных карточек, а в тех случаях, когда клиентам приходили уведомления о просрочке кредитных платежей, перезванивала им и сообщала о сбое в программном обеспечении.

По информации УСК, в результате действий подозреваемой пострадали пять человек. Общая сумма ущерба составляет более 13 тысяч рублей. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.210 Уголовного кодекса Беларуси. Расследование продолжается.