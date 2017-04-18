Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов.

Областной суд оставил без изменений приговор, который 10 февраля вынес суд Первомайского района 30-летнему мужчине. Обвиняемый посчитал, что 3 года в исправительной колонии в условиях усиленного режима и с конфискацией имущества — слишком жесткое наказание за поступок, на который его вынудили финансовые трудности. Однако жалобу отклонили. Приговор вступил в законную силу 18 апреля.

Молодой человек с 2012 года серьезно увлекся азартными играми и тратил много денег на игровые автоматы. Но в основном он проигрывал. Со временем появились долги, к тому же мужчина разбил машину знакомого и должен был оплатить ремонт. Все это вынудило витеблянина пойти на преступление, к которому он тщательно готовился.

Сначала игроман проверил бдительность сотрудников заведения, завсегдатаем которого являлся: примерно в полночь 29 февраля 2016 года забросил внутрь снежок со спрятанной внутри петардой. Убедившись, что ночью идти на дело опасно, дождался дня и законспирировался, поскольку местные работники его хорошо знали. Оделся во все темное и скрыл лицо подшлемником. Затем ворвался в зал и потребовал у девушки-кассира выйти из-за стойки, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Однако сотрудница, хотя и была напугана, не растерялась и отвлекла мужчину, чтобы перепрятать лежавшие в кассе 200 рублей, а затем сбежала и заперлась в туалете. Грабитель обыскал ящики стойки, но деньги не нашел и ретировался ни с чем.

Позже личность нападавшего установили. Мужчина признал свою вину и осужден по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой) УК.