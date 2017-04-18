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Половину заработанных на субботнике денег Могилев потратит на культуру и образование

19.04.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Власти Могилева планируют, что на республиканском субботнике 22 апреля удастся заработать не менее 358 тысяч рублей. В субботнике примут участие более 100 тысяч человек, в том числе студенты, школьники, общественные организации, пишет ИА «Могилевские ведомости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Большая часть людей проведет субботник на своих рабочих местах, сказала зампредседателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. Главной площадкой субботника станет будущий парк в районе Подниколье. Здесь заложат несколько аллей в честь 750-летия Могилева. Сажать деревья будут ветераны и молодое поколение горожан.

Деревья в этот день будут высаживать и в других микрорайонах города, в том числе на набережной Днепра от Шмидтовского до Пушкинского моста, в скверах, в парках и лесопарках — всего не менее 750 штук разных пород.

До субботника около 35 тыс. человек наведут порядок на прилегающих к их организациям территориях.

Половину заработанных на субботнике средств перечислят в республиканский бюджет. Вторую половину направят на реконструкцию, реставрацию или восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону в регионах, сообщили в горисполкоме.

 
Теги: Могилев
 
 
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На республиканском субботнике 22 апреля планируют заработать не менее 358 тыс. рублей.

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