Власти Могилева планируют, что на республиканском субботнике 22 апреля удастся заработать не менее 358 тысяч рублей. В субботнике примут участие более 100 тысяч человек, в том числе студенты, школьники, общественные организации, пишет ИА «Могилевские ведомости» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Большая часть людей проведет субботник на своих рабочих местах, сказала зампредседателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. Главной площадкой субботника станет будущий парк в районе Подниколье. Здесь заложат несколько аллей в честь 750-летия Могилева. Сажать деревья будут ветераны и молодое поколение горожан.

Деревья в этот день будут высаживать и в других микрорайонах города, в том числе на набережной Днепра от Шмидтовского до Пушкинского моста, в скверах, в парках и лесопарках — всего не менее 750 штук разных пород.

До субботника около 35 тыс. человек наведут порядок на прилегающих к их организациям территориях.

Половину заработанных на субботнике средств перечислят в республиканский бюджет. Вторую половину направят на реконструкцию, реставрацию или восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону в регионах, сообщили в горисполкоме.