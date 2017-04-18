﻿ Акцию "Стоп – заяц!" проведет 22 апреля Белорусская железная дорога. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акцию "Стоп – заяц!" проведет 22 апреля Белорусская железная дорога

19.04.2017 12:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Сотрудники БЖД проверят наличие проездных документов у пассажиров поездов региональных линий эконом-класса, сообщили Sputnik в пресс-службе железной дороги.

Акцию "Стоп — заяц!" проведут 22 апреля, она направлена на повышение культуры пассажиров. Инициатором проведения мероприятия выступил отраслевой комитет ОО "БРСМ" белорусской магистрали.

Акцию "Стоп – заяц!" проведет 22 апреля Белорусская железная дорога
© Flickr/ Post Truck
БЖД пустит дополнительные поезда на майские праздники

Контроль будет проходить на перроне при посадке или высадке пассажиров из составов. Кроме работников БЖД, в акции примут участие сотрудники органов внутренних дел на транспорте. Пассажиры получат тематические памятки.

За первый квартал 2017 года контролеры-ревизоры провели 13814 проверок в пассажирских поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий.

"За время их проведения за безбилетный проезд оштрафовано 1734 человека, на 226 граждан составлены протоколы об административном правонарушении", — рассказали в БЖД.

Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, а в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.

В БДЖ напомнили, что пассажир в обязательном порядке при посадке в поезд и во время поездки должен иметь проездной документ (билет), а при наличии права на льготный проезд — оригинал документа, подтверждающий такое право.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первый квартал текущего года во время проверок пассажирских поездов за безбилетный проезд оштрафовано 1734 человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика