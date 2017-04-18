МИНСК, 19 апр — Sputnik. Сотрудники БЖД проверят наличие проездных документов у пассажиров поездов региональных линий эконом-класса, сообщили Sputnik в пресс-службе железной дороги.

Акцию "Стоп — заяц!" проведут 22 апреля, она направлена на повышение культуры пассажиров. Инициатором проведения мероприятия выступил отраслевой комитет ОО "БРСМ" белорусской магистрали.

Контроль будет проходить на перроне при посадке или высадке пассажиров из составов. Кроме работников БЖД, в акции примут участие сотрудники органов внутренних дел на транспорте. Пассажиры получат тематические памятки.

За первый квартал 2017 года контролеры-ревизоры провели 13814 проверок в пассажирских поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий.

"За время их проведения за безбилетный проезд оштрафовано 1734 человека, на 226 граждан составлены протоколы об административном правонарушении", — рассказали в БЖД.

Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, а в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.

В БДЖ напомнили, что пассажир в обязательном порядке при посадке в поезд и во время поездки должен иметь проездной документ (билет), а при наличии права на льготный проезд — оригинал документа, подтверждающий такое право.