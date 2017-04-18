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В Гомеле магазинам и общепиту в ближайшие два дня предложили на час ограничить продажу сигарет
19.04.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Связана такая инициатива с проведением областной профилактической информационно-пропагандистской акции «Гомельщина за здоровый образ жизни».
Как сообщили в Управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, субъектам торговли и общественного питания предлагается не производить продажу табачных изделий 20 и 21 апреля с 14.00 до 15.00 часов.
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Как сообщили в Управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, субъектам торговли и общественного питания предлагается не производить продажу табачных...
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