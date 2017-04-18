Связана такая инициатива с проведением областной профилактической информационно-пропагандистской акции «Гомельщина за здоровый образ жизни».

Как сообщили в Управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, субъектам торговли и общественного питания предлагается не производить продажу табачных изделий 20 и 21 апреля с 14.00 до 15.00 часов.