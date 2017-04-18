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Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками

19.04.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко.

«Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8 знакомых отдыхала на озере Белое в Россонском районе. Туда же подъехали еще три человека — местный житель и его друзья из Новополоцка и Витебска. Эти трое привезли с собой гидроцикл. Катаясь на нем, они мешали первой компании ловить рыбу и оборвали несколько удочек. Это и стало причиной конфликта. Троица вызвала на подмогу друзей — местных жителей, а также полочан. Последние приехали на микроавтобусе, вооруженные палками и битами. Они избили компанию рыбаков, четырем из них нанесли телесные повреждения, а также разбили две машины», — сказал Александр Сащеко.

Вначале обвинение в хулиганстве предъявили лишь одному из нападавших, но приговор отменили, так как вскрылись новые факты. 17 января этого года суд Железнодорожного района Витебска признал шестерых мужчин виновными в особо злостном хулиганстве (с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений), назначив им наказания от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Обвиняемые обжаловали приговор, отрицали свою причастность. Но областной суд оставил решение коллег без изменений. Приговор вступил в законную силу 18 апреля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Компания на гидроцикле мешала рыбакам. Это и стало причиной драки.

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