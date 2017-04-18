﻿ На полмиллиона евро контрабандных сигарет нашли литовские таможенники в поезде из Беларуси. 21.by
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На полмиллиона евро контрабандных сигарет нашли литовские таможенники в поезде из Беларуси

19.04.2017 14:18 — Новости Общества | Tut.by  
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14 апреля литовские таможенники и криминалисты нашли большую партию контрабандных сигарет в товарном вагоне поезда из Беларуси. За двойными стенами были спрятаны 4 миллиона штук сигарет, сообщает агентство DELFI.


Фото: таможня Литвы

Известно, что на поезде в Литву везли крафт-бумагу в адрес одной местной компании.

В ходе досмотра специалисты заметили: вагон явно переделан. Оказалось, с двух сторон имеются двойные стены, за которыми спрятана контрабанда.

Всего таможенники нашли 200 тысяч пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизами. Товар оценивается в 580 тысяч евро.

Начато расследование по ч.1 ст. 199 (Контрабанда) и ч.1 ст. 199−2 Уголовного кодекса Литвы (Незаконное хранение акцизных товаров).

 
 
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