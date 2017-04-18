МИНСК, 19 апр — Sputnik. Интервал движения поездов минского метрополитена утром и днем 22 апреля будет изменен, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.

В частности, с 7.00 до 9.00 часов поезда на обеих линиях будут прибывать на станции с интервалом в три минуты, а с 9.00 и до 19.00 — с интервалом в 5-6 минут. Вечером движение поездов будет осуществляться по графику субботнего дня.

В субботу 22 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Согласно постановлению Совмина, всем государственным и иным организациям, органам власти рекомендовано на добровольной основе провести субботник на рабочих местах либо благоустроить территории.

23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.

В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.