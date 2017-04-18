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Минское метро корректирует график работы на выходные

19.04.2017 14:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Интервал движения поездов минского метрополитена утром и днем 22 апреля будет изменен, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.

В частности, с 7.00 до 9.00 часов поезда на обеих линиях будут прибывать на станции с интервалом в три минуты, а с 9.00 и до 19.00 — с интервалом в 5-6 минут. Вечером движение поездов будет осуществляться по графику субботнего дня.

В субботу 22 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Согласно постановлению Совмина, всем государственным и иным организациям, органам власти рекомендовано на добровольной основе провести субботник на рабочих местах либо благоустроить территории.

23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.

В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром и днем в субботу 22 апреля интервал движения поездов будет несколько сокращен, предполагается, что в этот день в Беларуси состоится общереспубликанский...

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