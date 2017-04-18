|
Минское метро корректирует график работы на выходные
19.04.2017 14:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Интервал движения поездов минского метрополитена утром и днем 22 апреля будет изменен, сообщили Sputnik в пресс-службе метрополитена.
В частности, с 7.00 до 9.00 часов поезда на обеих линиях будут прибывать на станции с интервалом в три минуты, а с 9.00 и до 19.00 — с интервалом в 5-6 минут. Вечером движение поездов будет осуществляться по графику субботнего дня.
В субботу 22 апреля в Беларуси пройдет Республиканский субботник. Согласно постановлению Совмина, всем государственным и иным организациям, органам власти рекомендовано на добровольной основе провести субботник на рабочих местах либо благоустроить территории.
23, 24 и 25 апреля поезда пойдут графиком воскресного дня.
В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром и днем в субботу 22 апреля интервал движения поездов будет несколько сокращен, предполагается, что в этот день в Беларуси состоится общереспубликанский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии